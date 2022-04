Este 25 de abril se celebró el día 9 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, donde el actor reveló una serie de inquietantes audios en donde su ex le suplica que no se fuera.

Recordemos que el intérprete del capitán Jack Sparrow ha acusado a su ex de llevarlo al límite y después filmarlo durante sus momentos más vulnerables, así como de haberlo amenazado con suicidarse si la dejaba .

“Debemos ir por caminos separados, necesito irme. Ya no quiero estar contigo” Johnny Depp a Amber Heard.

Johnny Deep en juicio (Steve Helber / AP)

En esta ocasión, Johnny Depp presentó un audio en donde le dice a Amber Heard que han vivido mal durante demasiado tiempo y que ya no quiere estar con ella. No obstante, esta no le permite irse.

Por el contrario, le insiste en que se quede y le responde que si en verdad ya no quiere estar con ella, debe quitarse el anillo de matrimonio y devolvérselo, cosa que el actor no duda en hacer.

“Te amo. Te amo Johnny. ¿Esto es lo que significo para ti? No te vayas, no jodas esto” Amber Heard a Johnny Depp.

Amber Heard reaccionando a declaraciones de Johnny Deep (YouTube)

Amber Heard se burló de Johnny Depp: “nadie te creerá que eres víctima de violencia doméstica”

En las múltiples grabaciones de peleas entre Johnny Depp y Amber Heard que se han presentado en el juicio, hay una en donde la actriz se burla de su ex por decir que sufre violencia doméstica .

Esto, durante un episodio en donde el intérprete del capitán Jack Sparrow le pide que le permita retirarse porque no desea seguir discutiendo. Sin embargo, ella lo seguía a todas partes .

“Dilo Johnny, dile al mundo, yo Johnny Depp soy víctima de abuso doméstico, a ver quién te cree” Amber Heard a Johnny Depp.

Johnny Depp, día 9 de juicio contra Amber Heard (Steve Helber / AP)

Finalmente, Johnny Depp le solicita a Amber Heard que escriba una carta para dejarle claro a la prensa que ambos han sido víctimas y victimarios , pero ella le contesta que primero está su reputación.

En el audio puede escucharse al actor intentando terminar la discusión.

“Yo no quería oír eso, especialmente de la persona que dice que te ama. Eran insultos horrorosos, por eso yo no quería participar” Johnny Depp.

Amber Heard en juicio (Steve Helber / AP)

Johnny Depp vuelve a comprobar que Amber Heard lo golpeaba

En el día 9 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, el actor reveló un audio en donde le dice a Amber Heard que si lo que quiere es golpearlo de nuevo en la oreja .

Al ser cuestionado, el actor confirma que es muy claro, Amber ya lo había golpeado en una ocasión durante esa pelea.

“Nadie debería sentir esto por tanto tiempo, sentirse minimizado, como un animal. Esto era siempre así, nunca terminaba. Cómo la persona que amas puede ser así de cruel” Johnny Depp.

Johnny Depp (Steve Helber / AP)

Por el contrario, hasta el momento Amber Heard no ha logrado demostrar que Johnny Depp la golpeaba físicamente .

Asimismo, el intérprete del capitán Jack Sparrow subrayó que Amber Heard lo violentó física, emocional y psicológicamente; “ Nadie se merece vivir así , pasar por eso”, dijo.