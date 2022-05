Entre dimes y diretes de la defensa de Amber Heard y la actriz, en su última declaración ella narró su rutina de maquillaje para cubrir los golpes de Johnny Depp.

Dijo que cada que salía de su casa, en Los Ángeles, los paparazzi la fotografían, así que consciente de eso, usaba hielo y arnica como remedio homeopático para “quitar la hinchazón” de los moretones.

Tras ello, Amber Heard se colocaba base y corrector con el propósito de ocultar las marcas. Así, mostró un kit de corrección de Milani Cosmetics al que llamó su “kit de moretones”.

Según su testimonio, lo mostró sólo porque es muy parecido al que ella usaba, pero en realidad no es ese el que portaba siempre en su bolsa .

Johnny Depp, día 17 (Steve Helber / AP)

Amber Heard dice que no usaba el corrector de Milani Cosmetics para cubrir los moretones

El pasado 11 de abril la abogada de Amber Heard mostró un kit corrector de Milani Cosmetics para afirmar que el producto se convirtió en un estilo de vida de su cliente, pues siempre lo cargaba consigo para cubrir moretones.

No obstante, este 16 de mayo la actriz desmintió esta información, asegurando que “ese no es exactamente el que usaba”, sino uno muy parecido.

“La idea es que quieras contrarrestar cualquier color que tenga el hematoma” Amber Heard.

Amber Heard, día 17 de juicio (YouTube)

Esto es relevante porque significa que Amber Heard ha estado al tanto de lo que se dice en redes sociales , al grado de modificar datos anteriormente mencionados, lo cual está prohibido porque las partes no podrían tener acceso a redes.

Sobre el color de sus moretones, dijo que cambiaban rápidamente de color, empezando con el rojo, por lo que debía ir al tono opuesto en la paleta de colores del kit corrector.

“El día uno y el día dos siempre fueron los más difíciles para mí debido a los morados y azules de los moretones” Amber Heard.

Golpe en Amber Heard (YouTube)

Tras ello, los moretones de Amber Heard se volvían verdes y después de días púrpura para terminar amarillos o marrones y finalmente desvanecerse.

Con respecto a sus labios, contó que eran los más difíciles de sanar, pues se agrietan y sangran , pero esas heridas eran fáciles de ocultar si usaba lápiz labial.

“Los moretones en mi cara tienden a sanar más rápido que en el cuerpo, al menos yo lo noté” Amber Heard.

Amber Heard llorando (YouTube)

Cuando se le preguntó sobre por qué testigos anteriores afirmaron que Amber Heard “no usaba nada de maquillaje”, dijo: “No sabían de lo que estaban hablando, siempre usaba maquillaje”.

“Yo amaba mucho a Johnny Depp, pero si no le pedía el divorcio no iba a sobrevivir. En realidad no lo quería dejar, pero ciertamente no voy a caminar por Los Ángeles con moretones en la cara”, dijo a la corte.