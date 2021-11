Chiquis Rivera no se metió con novio de su mamá: Juan Rivera

Chiquis Rivera no “se metió” con el novio de su mamá, Juan Rivera lo afirmó en su cuenta de Instagram.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en la sección de historias de la red social, donde Juan Rivera aseguró que es falso el rumor que envuelve a Chiquis Rivera y Jenni Rivera.

Entre la serie de dudas que sus fanáticos tenían, destacaban las relacionadas con su hermana Jenni y su sobrina Chiquis.

Juan Rivera sobre Chiquis Rivera (@juanriveramusic / Instagram)

“¿A Chiquis se le subió la fama por andar en la artisteada? It seems like it”, preguntó uno de sus fanáticos.

“No estoy seguro, no he tenido relación con ella, así que sería difícil decir algo así por mi parte. No me gusta mentir”, confesó Juan Rivera.

En otra de las historias, un seguidor preguntó: “¿Por qué la Chiquis te tira tierra en Twitter?”.

Juan Rivera declaró que no es de su interés y tampoco de su conocimiento, “Ni en cuenta. Me tuviera que importar para querer saberlo y la neta, pues nop”, sentenció él.

Juan Rivera sobre Chiquis Rivera (@juanriveramusic / Instagram)

Juan Rivera avala que Chiquis Rivera no “se metió” con pareja de Jenni Rivera

Juan Rivera dejó claro que no ha tenido ningún contacto con Chiquis Rivera en los últimos meses.

A pesar de que no llevan una buena relación, él aseguró que el rumor que envuelve a Chiquis Rivera, sobre haber estado con la pareja de Jenni Rivera, es falso.

“¿Cierto que Chiquis se metió con la pareja de Jenni Rivera?”, preguntó un internauta.

Juan Rivera respondió con un breve y contundente “Nop”, dejando saber que el rumor es equivocado.

Juan Rivera sobre Chiquis Rivera (@juanriveramusic / Instagram)

Cabe recordar que la polémica comenzó, luego de la separación de Jenni Rivera y su pareja, pues la ‘Diva de la banda’ expuso que se debió a algo muy grave por parte de Esteban Loaiza, el hombre en cuestión.

Asimismo, explicó que no estaba dispuesta a tolerar ciertas cosas, fue entonces cuando las especulaciones comenzaron, sin embargo, nunca se confirmó.

Chiquis Rivera lo ha desmentido ante la prensa y ha expresado que lamenta que su madre muriera, pensando que ella la traicionó.

Por otro lado, el ex esposo de Jenni Rivera, fue arrestado por posesión de cocaína y sentenciado a tres años de cárcel, posible razón por la que Jenni Rivera dejó a Loaiza.