Juan Rivera invita a hijos de Jenni Rivera a hacer auditoría: “Caiga quien caiga” (VIDEO)

Juan Rivera invitó a los hijos de su hermana Jenni Rivera a hacer una auditoría “caiga quien caiga”.

Luego de que su sobrino Johnny López, pusiera en duda el manejo del dinero de Jenni Rivera, Juan Rivera hizo una transmisión en vivo para defenderse.

“Ha sido una vergüenza desde el inicio, desde que empezó este rollo, pero si creen que yo voy a permitir, o que me voy a quedar callado y permitir que manchen mi nombre así nomas porque sí, no; yo no creo que nadie lo haría”, dijo Juan Rivera como preámbulo.

“Los intenté cuidar como si fueran mis propios hijos; por mucho tiempo pasé más tiempo allá”, afirmó también sobre los hijos de Jenni Rivera.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram)

“Aunque intenté demostrarles tanto cariño, de todos modos valió madre, lo tratan a uno como si fuera una basura”. Juan Rivera

El conflicto que engloba a Juan Rivera y los hijos de Jenni Rivera

En su más reciente transmisión de Instagram, Juan Rivera se mostró molesto con los hijos de Jenni Rivera.

“Jhonny en una historia dijo que las cosas habían salido muy mal”, relató Juan Rivera.

“Yo dije ‘Ah la madre, ya va a empezar este pedo otra vez’”, agregó.

Así mismo, Juan Rivera se expresó enfadado por información supuestamente falsa, que se ha difundió, tras años de la muerte de Jenni Rivera.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram)

“Salió que ya no había salido nada de Jenni porque se nos había dado un dinero a mi y a Lino para un productor y que nos robamos el dinero”, contó Juan Rivera.

“Digan quién es ese productor, compruébenmelo”. Juan Rivera

Juan Rivera también expuso que no se ha hecho nada, en parte por las decisiones del mismo Jhonny López: “A los seguidores de mi hermana, váyanse al 25 de abril de este año y mirarán que del 25 se abril al 14 de junio, no hubo un solo post de Jenni”.

“Porque mi sobrino Jhon dijo que él tomó la decisión ejecutiva de ya no subir nada de Jenni. Los streams de Jenni bajaron drasticamente y para eso también hay papeles”, relató.

“El 2 de junio queríamos sacar dos canciones nuevas, dijeron ‘no’”. Juan Rivera

Juan Rivera también habló sobre la razón por la que sus sobrinos no han recibido la herencia que les dejó la ‘Diva de la banda’.

“A lo que yo sé, Jenni dejó marcadas tres edades para que se les entregara el dinero; la primera a los 25 porque mi hermana quería que aprendieran a trabajar y lo demás ya después porque Jenni quería que no se gastaran todo”, narró Juan Rivera.

El hermano de Jenni Rivera, pidió que se hiciera una auditoría para comprobar su presunta inocencia y la de su hermana Rosie.

“Como empleado de la empresa yo voy a pedir todos los números de todo lo que se me ha pagado a mí y también ya tengo la lista de todos los proyectos que hice y jamás se me han pagado y honestamente son miles de dólares y tengo pruebas”, declaró Juan Rivera.

“Saquen los números, caiga quien caiga”. Juan Rivera

“Cuando hagan la auditoría, que los invito a que lo hagan, saquen esos números, los invito. Así los medios no tienen que inventar cosas”, agregó Juan Rivera para concluir.