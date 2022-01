¿Juan Rivera está valuado en 10 millones? El hermano de Jenni Rivera responde (VIDEO)

Un rumor asegura que el cantante mexicano Juan Rivera, está valuado en 10 millones de dólares; el hermano de Jenni Rivera respondió.

Recordemos que Juan Rivera y su familia han estado en una riña los últimos meses, debatiendo asuntos de los negocios que Jenni Rivera dejó a sus hijos.

Chiquis Rivera aseguró que la pareja de Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, tomó dinero de las empresas de la ‘Diva de la banda’.

Lupillo Rivera saltó en defensa de los hijos de su hermana Jenni Rivera.

Por su parte, Juan Rivera defendió en todo momento a Rosie Rivera y aseguró que Lupillo Rivera causó mucho daño a la intérprete de ‘Inolvidable’.

En medio de la constante batalla entre la familia de Jenni Rivera, comenzaron a surgir algunos rumores.

Entre ellos, que Juan Rivera y Rosie Rivera están valuados en cierta cantidad de dólares.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘De primera mano’, el hermano de Jenni Rivera respondió ante los rumores.

“Yo no sé quién sacó que yo estoy valuado en 10 millones y que Rosie está valuada en 14, no sé quién sacó ese número”, expresó entre carcajadas.

Juan Rivera dejó claro que la información es falsa, sin embargo, posteriormente fue cuestionado sobre cuánto dinero genera con su trabajo.

“Es que eso implica muchas cosas, implica cosas de seguridad para mucha gente”, explicó Juan Rivera.

“Entonces pues luego ‘ah, él trae billete, ah, pues ven para acá’”, añadió el hermano de Jenni Rivera.

Explicó que, al viajar “por todo el mundo”, está expuesto un posible robo: “Andaba en Culiacán la semana pasada”.

“Luego van a creer que uno tiene billete y me van a levantar y no tengo dónde caerme muerto”, dijo Juan Rivera entre risas.

Juan Rivera fue cuestionado recientemente sobre la cantidad a la que asciende la herencia de Jenni Rivera.

Sin embargo, el hermano de Jenni Rivera, confesó que nunca lo supo, pues asegura que no es de su interés.

“La herencia que dejó mi hermana yo no sé, porque yo nunca lo pregunté porque no es cosa mía, porque no es dinero para mí. No me interesa porque eso es de mis sobrinos y solamente ellos sabrán, yo no sé, nunca me ha interesado”.

Juan Rivera sobre herencia de Jenni Rivera