Juan Rivera sufre accidente en el gimnasio; rompe sus pantalones (FOTO)

El cantante de regional mexicano Juan Rivera sufrió un accidente en el gimnasio; rompió sus pantalones y publicó la foto en redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde Juan Rivera compartió el vergonzoso percance y añadió un poco de comedia al incidente.

El hermano de Jenni Rivera publicó una imagen de su pantalón roto y confesó que no lo notó hasta que terminó su rutina en el gimnasio, sin embargo, lo que más causó risa entre sus seguidores fue que dejó saber que no llevaba ropa interior.

En la descripción de la imagen, Juan Rivera contó: “Ta cañón empezar el día así y menos cuando no trae uno calzones jajajajajaj”, bromeó.

Juan Rivera (@juanriveramusic / Instagram )

“Cosas que me suceden en el gym sin darme cuenta. No sentí hasta que me senté. Sepa cuánto tiempo anduve así con el trasero al aire jajajajaj ¡Buen y bendecido domingo!”, agregó el intérprete de 43 años.

Fans reaccionan a accidente de Juan Rivera

Luego de que Juan Rivera publicara que rompió sus pantalones en el gym, sus fanáticos no tardaron en reaccionar y se vio expuesto a una serie de bromas en la red social.

“A ver si no agarraste un aire polaco”, “El acceso fácil”, “Lo traías refrescando, pero lo feo es que ya no sientes”, “Bien ventilado mi Juan”, “Oye, es un buen ventilador”, “Eres muy divertido”, “¿No sentiste un aire colado por ahí?”, “Aire fresco”, escribieron algunos internautas.

Por su parte, usuarios hicieron referencia a su belleza y preguntaron a Juan Rivera el gimnasio al que va, para estar presentes en caso de que rompa nuevamente su pantalón.

Juan Rivera rompe su pantalón (@juanriveramusic / Instagram)

“Espero estar ahí para verlo la próxima vez”, “Mi amiga quiere saber a qué gimnasio vas… Mi amiga pregunta”, ¿Qué gym?”, “¿A qué gym vas?”, escribieron también sus fans.

Incluso su hermana Rosie Rivera comentó la divertida publicación: “Y pensé que yo tenía problemas”, escribió.

Pese a los conflictos que ha tenido Juan Rivera con los hijos de la ‘Diva de la banda’, él continúa compartiendo los momentos más divertidos de su día a día y trabajando, pues hace poco reveló que pronto lanzará un proyecto junto a sus hermanos.