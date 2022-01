Lupillo Rivera arremete en contra de Juan Rivera por herencia de sus sobrinos; su hermano lo acusó de mal padre después de que revelara los malos manejos que hubo dentro de Jenni Rivera Fashion.

Y es que durante una entrevista para “El Gordo y La Flaca”, Lupillo Rivera reveló que hubo robos al interior de Jenni Rivera Enterprises.

Lupillo Rivera se defiende de las acusaciones de Juan Rivera

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales Lupillo Rivera aclaró todos los rumores que se han dicho sobre él en redes sociales.

Y es que Lupillo Rivera dijo que durante este último año fue tachado de la peor persona del mundo cuando el solo pretendía hablar de manera honesta y apoyar a sus sobrinos.

En su comunicado Lupillo Rivera aclaró como se enteró de los malos manejos que hubo dentro de Jenni Rivera Fashion, los cuales reveló durante una entrevista para “El Gordo y La Flaca”.

Asimismo Lupillo Rivera aclaró él no ha obstaculizado la carrera de nadie y con sus ex esposas ha llegado a acuerdos para cuidar de sus hijos.

Las aclaratorias mencionó el artista las estaba realizando debido a que cree injusto el hecho de que se quieran invertir los papeles y él sea acusado de malos tratos.

Pues después de que Lupillo Rivera se declaró en contra de Rosie y Juan Rivera, este último lo acusó de ser el menos indicado para hablar sobre sus sobrinos ya que dijo nunca se involucró con ellos.

“El que menos ha apoyado a los sobrinos. El que más daño le causó a mi hermana Jenni, ahora se la da del héroe jajajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni al los suyos cuidó”. Juan Rivera

Juan Rivera, Lupillo Rivera (Instagram/@juanriveramusic)

Sin embargo, Lupillo Rivera mencionó que el hecho de que no haga público su trato con sus hijos y sobrinos no significa que no hubiera estado para estos.

“Yo no tengo que salir en televisión, en programas ‘Yo le ayudé a mis sobrinos’, no señor, eso no me hace mejor tío”. Lupillo Rivera

Y es que Lupillo señaló que él hace para sus hijos y sobrinos es parte de su deber como padre y tío, y no para ganar fama.

Sobre sus hijos, a pesar de todo destacó Lupillo Rivera, los dejó “vivir” a diferencia de Juan Rivera quien mencionó el artista habría pagado para que sus parejas abortaran.

Asimismo Lupillo Rivera reveló, adelantándose a los medios de comunicación, que le habría regalado 39 canciones para que este triunfara en la música.

Finalmente Lupillo Rivera recordó todo lo que le dio a sus familiares, amigos y medios de comunicación cuando él estaba en la cima de la fama.