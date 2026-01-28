Han pasado 4 años desde que Juan Pablo Medina perdió una pierna tras padecer una trombosis. El actor reveló cómo ha sido la evolución de su vida.

En los últimos años, Juan Pablo Medina ha compartido varios aspectos de la adaptación de su cuerpo tras usar una prótesis en la pierna.

Así ha cambiado la vida de Juan Pablo Medina tras perder la pierna

Juan Pablo Medina -de 48 años de edad- se ha mostrado positivo tras perder una pierna y sigue vigente en la actuación.

“Voy muy bien. Ya llevo cuatro años, cada vez avanzando más muy tranquilo y contento” Juan Pablo Medina

El actor contó que se siente tranquilo y muy contento, pues los retos los percibe como una oportunidad para mejorar.

Juan Pablo Medina celebra el poder seguir trabajando como actor, pues le han llegado proyectos que se pueden adaptar a él.

“He tenido la oportunidad de hablar con personas que están pasando por un proceso y estoy abierto a apoyar a quien lo necesite” Juan Pablo Medina

La experiencia de Juan Pablo Medina ha ayudado a que otras personas que también han perdido una extremidad, a que puedan adaptarse.

“He luchado desde el día uno. Siempre con terapia”, contó Juan Pablo Medina, quien está a punto de estrenar un nuevo proyecto.

Juan Pablo Medina (Instagram/@juan_pablomedina)

Juan Pablo Medina confirma su ruptura con Paulina Dávila

Paulina Dávila y Juan Pablo Medina llevaban 5 años de relación y una ruptura en 2023.

A pesar de todo, la pareja decidió retomar su relación en 2024 y un año después confirmaron su segunda ruptura, la cual sería definitiva.

Juan Pablo Medina reveló que está soltero y tranquilo, disfrutando de sus vacaciones.

“Ahorita estoy tranquilo, contento, ya veremos”, dijo Juan Pablo Medina, quien dio a entender que ya no es pareja de Paulina Dávila y que está abierto al amor.