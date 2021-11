Juan Osorio espera que un milagro salve a Carmen Salinas pues asegura que ella es su segunda madre y siempre lo manifestó de esa manera.

Tras revelarse que Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral, el medio del espectáculo se ha volcado en oraciones para que la actriz pueda recuperar su salud.

Tal fue el caso de Juan Osorio quien incluso llegó al hospital donde se encuentra internada Carmen Salinas. El productor manifestó el gran cariño que te tiene a la actriz tras años trabajando juntos.

El jueves 11 de noviembre, la familia de Carmen Salinas confirmó que la actriz se encontraba en coma tras sufrir un derrame cerebral en su casa.

De inmediato celebridades y amigos se pronunciaron por la pronta recuperación de Carmen Salinas. Juan Osorio incluso acudió al hospital para mostrar su apoyo a la familia por este difícil momento que están viviendo.

En entrevista con varios medios, Juna Osorio habló sobre el gran cariño que le tiene a Carmen Salinas y reveló que aunque el panorama es delicado, espera que un milagro salve a la actriz.

“Hay que tener mucha fe, aunque clínicamente está difícil, pues uno no tiene que perder la fe. Así como ella siempre apoyo y dio está fe a muchos de nosotros”

En el video compartido en las redes sociales, Juan Osorio recordó que con Carmen Salinas ha compartido muchas cosas en la vida por lo que espera que pueda salir adelante.

Juan Osorio señaló que aunque había muchas cosas en la que no estaba de acuerdo con Carmen Salinas, ella nunca se negó a trabajar con él.

“Juntos trabajamos muchas veces. Había cosas en las que no estábamos de acuerdo, pero Carmen a mí nunca me dijo que no para un proyecto”

Juan Osorio