Chivas manda emotivo mensaje a Carmen Salinas; le desean mucha fuerza para salir adelante. La actriz y productora mexicana fue hospitalizada de emergencia debido a que sufrió un derrame cerebral.

Carmen Salinas está en coma, así lo confirmaron sus familiares la mañana de este jueves. La actriz y productora mexicana se encuentra en estado grave.

Mediante un comunicado oficial, la familia de Carmen Salinas dio a conocer que la actriz fue hospitalizada de emergenia durante la madrugada de este jueves, 11 de noviembre, debido a un derrame cerebral.

La noticia conmocionó a todo México y en redes sociales comenzaron a circular mensajes de apoyo para Carmen Salinas.

Hace unas horas, el Club Chivas mandó un emotivo mensaje a Carmen Salinas. A través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo de futbol mexicano compartió palabras de apoyo para la actriz.

Los aficionados de las Chivas no dudaron en sumarse al emotivo mensaje y compartieron palabras de fortaleza y aliento para Carmen Salinas.

Carmen Salinas es fan del Club Chivas desde 1957, pues en alguna ocasión la actriz compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de ella apoyando al equipo desde aquella época.

Carmen Salinas demuestra su amor por las Chivan mediante fotografías en redes sociales, incluso lo ha declarado abiertamente a los medios.

El 17 de octubre de 2020, durante el clásico Chivas vs Atlas, el Perro Bermudez y Carmen Salinas tuvieron una breve platica donde recordaron algunos momentos que compartieron como aficionados del futbol.

Además, Carmen Salinas mencionó que le tenía tanto amor a Guadalajara que cuando estuvo embarazada de su primer hijo Pedro Plascencia, se fue a ese estado a dar a luz.

Carmen Salinas también compartió que cuando su hijo Pedro Plascencia era pequeño, ella le bordaba sus playeras de las Chivas.

Por otro lado, Carmen Salinas declaró que ella se hizo fanática de las Chivas porque cuando su esposo, Pedro Plascencia, estaba viendo el clásico tapatío ella quiso consultarle algo sobre el partido y él se molestó.

Quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo (el Atlas)’”,

Carmen Salinas