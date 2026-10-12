El comediante Jorge Falcón reveló que ya dejó por escrito su voluntad anticipada para cuando muera, e incluso ya dispuso dónde descansará.

Jorge Falcón contó a De Primera Mano que no desea dejar problemas a su familia cuando muera, por lo que ya dejó arreglado su testamento.

Jorge Falcón ya dejó escrito su voluntad anticipada para cuando muera

Jorge Falcón contó que desde hace 30 años compró servicios funerarios y el lugar donde descansarán sus restos mortales.

El comediante decidió dejar sus asuntos en orden para evitar que su familia enfrente problemas cuando muera.

Jorge Falcón (@JoJoJorgeFalconOficial)

Jorge Falcón dejó estipulado que, si sufre una enfermedad mortal, solo quiere que se le administren medicinas para el dolor y nada más.

Todo está en orden, tengo un papel que, si me llega a dar una enfermedad, voluntad anticipada desde hace 10 años, donde no se me haga nada, medicina para el dolor y adiós. Jorge Falcón

El comediante asegura que está satisfecho con su vida y la forma en que impulsó a su familia a seguir adelante, por lo que no tendrá incertidumbre con lo que ocurrirá cuando muera.

A Jorge Falcón le gusta estar en forma para dar un mejor espectáculo al público

Jorge Falcón habló de la importancia de mantener una buena condición física, ya que así se puede mantener en forma y dar un buen espectáculo al público.

El comediante lleva más de 52 años de trayectoria y continúa dando espectáculos, los cuales consisten en rutinas de comedia y actuaciones de los diversos personajes de Jorge Falcón.