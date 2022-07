¿Jonathan Kubben y Aislinn Derbez terminaron? La actriz lo confiesa y por fin pone un alto a las especulaciones sobre su vida privada.

A más de un año de romance con Jonathan Kubben, Aislinn Derbez de 36 años de edad rompió el silencio sobre su situación amorosa y la respuesta sorprendió a sus seguidores.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben de 33 años de edad se habían mostrado muy enamorados, incluso ya se encontraban conviviendo con sus respectivas familias. En medio de rumores sobre su vida privada, la actriz rompió el silencio y se sinceró con sus seguidores.

Después de hacer pública su separación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez se mantuvo soltera por varios meses. Por el bien de su hija, los actores se han mostrado muy cercanos compartiendo varios viajes y cumpleaños juntos.

A través de sus redes sociales, Aislinn Derbez compartió en diciembre del 2021 que se había dado una nueva oportunidad en el amor con Jonathan Kubben. La actriz se había mostrado muy feliz pues reveló que ya llevaba tiempo saliendo con el creador de contenido nacido en Bélgica.

A lo largo de los meses, la pareja disfrutó de vacaciones y aventuras por el mundo. Sin embargo la última vez que se les vio juntos fue en mayo del 2022 en su viaje a Arabia Saudita.

Después de que ya no se les había visto juntos, surgieron varios rumores que señalaban que Jonathan Kubben y Aislinn Derbez habían terminado.

A través de sus Instagram Stories, Aislinn Derbez rompió el silencio y habló sobre su situación sentimental.

En una sección de preguntas y respuestas, Aislinn Derbez fue cuestionada sobre si tenía pareja. De esta manera la actriz confirmó que se encontraba soltera.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”