Mauricio Ochmann revela que todos los días habla con Aislinn Derbez y su otra ex: “Son mi familia”

Mauricio Ochmann reveló que todos los días habla con Aislinn Derbez y su otra ex, la arquitecta María José del Valle Prieto, con quien procreó a su hija mayor, Lorenza.

Cuando las parejas terminan es común que exista cierta rispidez, lo que lleva a los exes a evitar en los posible tener contacto, pero ese no es el caso de Mauricio Ochmann.

El actor afirmó que tiene una excelente relación con Aislinn Derbez y la madre de su hija mayor porque a pesar de haber terminado, las considera parte de su familia.

De visita en Guadalajara, Mauricio Ochmann tuvo un encuentro con reporteros, a quienes les expresó su felicidad por la relación de casi un año con Paulina Burrola.

“Me siento muy agradecido, me siento muy afortunado, estoy como en una etapa de mi vida donde me siento muy pleno, a nivel personal con Pau me siento muy contento”.

Mauricio Ochmann