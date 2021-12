Aislinn Derbez comparte que su pareja, Jonathan Kubben ya convive con su familia (VIDEO)

La actriz mexicana Aislinn Derbez compartió en redes sociales que su pareja, el influencer de Bélgica, Jonathan Kubben ya convive con su familia.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde Aislinn Derbez publicó un par de videos junto a sus hermanos y Jonathan Kubben.

En los clips, se puede apreciar a José Eduardo y Vadhir conviviendo con el nuevo novio de Aislinn Derbez.

A través de los audiovisuales, la hija de Eugenio Derbez deja ver que sus hermanos ya aceptaron a Jonathan Kubben, pues aparecen disfrutando de una tarde juntos.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben confirman romance con apasionado beso (@jonathankubben / Instagra)

Entre carcajadas y divertidas bromas, los hermanos de Aislinn Derbez y su novio, juegan tenis y juegos de mesa.

En el primer video, publicado en la sección de historias de Aislinn Derbez, José Eduardo decide rendirse y otorgar el triunfo de un partido de tenis a su hermano Vadhir.

“No gano pero yo no me rindo”, dijo Jonathan Kubben.

Posteriormente, se les ve disfrutando del partido.

En otra de las historias, la pareja de Aislinn Derbez y Vadhir juegan ajedrez.

“Córrele, wey, qué esperas”, dice Jonathan Kubben a Vadhir Derbez entre carcajadas, a la espera de que el hermano de Aislinn Derbez hiciera su jugada.

“Ya hablando en serio sí sabe jugar, yo pensé que le iba a enseñar”, agregó el novio de Aislinn Derbez en el clip.

Finalmente, Jonathan Kubben resultó ser el ganador y Vadhir Derbez bromeó sobre su derrota.

“Ya me voy, eh, así no se vale, ya no me cayó bien tu.. como le llames a este wey”, dijo el hijo de Eugenio Derbez.

El romance entre Aislinn Derbez y Jonathan Kubben

Recordemos que eran muchos los rumores sobre una posible relación sentimental entre Aislinn Derbez y el creador de contenido Jonathan Kubben.

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben (@jonathankubben / Instagram)

Fue el primero de diciembre cuando Jonathan Kubben publicó una imagen en su cuenta de Instagram, junto a Jonathan Kubben.

En la fotografía, en la que aparecen dándose un apasionado beso, añadió un breve mensaje.

“Esto no es lo que creen, ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas”, expuso el novio de Aislinn Derbez.

“Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora”, añadió confirmando el romance.