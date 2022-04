Johnny Depp tuvo un tatuaje de Winona Ryder que le disgustaba a Amber Heard. Así se expuso en una nueva audiencia del juicio que el protagonista de Piratas del Caribe emprendió contra su exesposa.

La historia del tatuaje de Johnny Depp, inspirado en Winona Rider, se hizo famosa hace varios años, pero hasta ahora se ha revelado la molestia que le provocaba a Amber Heard.

El tema salió a relucir en el juicio, pues la actriz ha afirmado que Johnny Depp la golpeó cuando ella se burló de dicho tatuaje.

El miércoles 20 de abril, Johnny Depp volvió a rendir testimonio en una corte de Virginia, Estados Unidos, donde se le cuestionó sobre la primera vez que supuestamente golpeó a su exesposa.

Johnny Depp aseguró que ese incidente no ocurrió y reiteró que nunca golpeó a Amber Heard ni lo ha hecho contra ninguna otra mujer en su vida.

Incluso, Johnny Depp dijo que esta acusación nunca tuvo sentido para él porque no tendría ninguna razón para golpear a una mujer por burlarse de su tatuaje.

Así, Johnny Depp mencionó que de hecho el tatuaje de “Winona Forever” que estaba inspirado en su exnovia, ya había sido modificado para quedar como “Wino Forever”.

Ante ello, Johnny Depp dijo desconocer cuál otro de sus tatuajes le podría haber causado alguna molestia a Amber Heard.

Sin embargo, Johnny Depp no aclaró si ella fue la razón por la que modificó el tatuaje, que habría llevado en su piel varios después de romper con Winona Ryder.

Asimismo, el actor Johnny Depp reveló que Amber Heard lo animó a hacerse un tatuaje sobre ella, lo que pareció ser un mal augurio pues luego de ello su relación se fue abajo:

Así, Johnny Depp llegó a comparar su matrimonio con Amber Heard con la tensa relación que tuvo con su madre, Betty Sue, a quien acusa de abusar de él cuando era niño.

Johnny Depp dijo que los “insultos denigrantes”, las “reprimendas” y las “burlas” de Amber Heard se convertían a frecuentemente en discusiones a gran escala.

“Si hay un diálogo entre dos personas, ambas tienen que hablar. Pero no había forma de encajar una palabra. Era una especie de desfile rápido e interminable de insultos... no se me permitía tener la razón y no se me permitía tener voz”

Johnny Depp