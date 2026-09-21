El actor e icónico exluchador de la WWE, John Cena, visitará la Ciudad de México (CDMX) junto con el elenco de su nueva película, Matchbox.

El proyecto de Matchbox, a cargo de las compañías Apple Original Films, Skydance y Mattel Studios, está inspirado en los célebres autos a escala que marcaran una época junto a la marca de juguetes Mattel.

¿Cuándo visitará John Cena y el elenco de Matchbox la CDMX?

Se ha confirmado que John Cena y el resto del elenco de Matchbox estarán presentes en la CDMX como parte de las actividades de promoción de la película.

Sin embargo, pese a la expectativa que este evento genera entre los fanáticos, Apple TV no reveló cuál es la fecha exacta en la que su premier tendrá lugar en la capital mexicana.

Y es que, además del legendario John Cena, se espera que estén presentes Jessica Biel como Aimee, Sam Richardson personificando a Crosby y Teyonah Parris en el rol de Charmaine.

John Cena visitará la CDMX con el elenco de Matchbox (Apple TV)

De acuerdo con Apple TV, el estreno de Matchbox se llevará a cabo el 9 de octubre de 2026, por lo que la fecha de visita en CDMX podría ocurrir algunos días antes.

La espera por ver este proyecto en pantalla ha ilusionado a chicos y grandes, toda vez que el equipo de diseño fabricó vehículos en tamaño real que reproducen minuciosamente los modelos clásicos más representativos de la marca.

Esto con el objetivo de que las escenas cuenten con el máximo realismo visual durante las persecuciones, acompañado de un gran elenco encabezado por John Cena.