Joanna Vega-Biestro, de 42 años de edad, hizo a un lado a Arath de la Torre para presumir su vestido “mal abrochado”.

El lunes 22 de mayo, Joanna Vega-Biestro denunció que Arath de la Torre la había amenazado en una fiesta infantil, delante de su hija de 2 años.

La denuncia hizo reaccionar a Arath de la Torre con una “disculpa” muy a su estilo; ante ello, Joanna Vega-Biestro expresó su deseo de dejar atrás la polémica.

Arath de la Torre no solo se peleó con Joanna Vega-Biestro: Otras 5 polémicas que lo persiguen

No sin antes, hacer unas precisiones sobre el asunto.

Aclarados sus puntos, Joanna Vega-Biestro ha retomado su normalidad en redes sociales, donde suele presumir look de impacto.

Joanna Vega-Biestro lució en su programa ‘Sale el Sol’, un vestido camisero de rayas blancas y azules.

La prenda le permitió a Joanna Vega-Biestro mostrar sus definidos hombros y sus largas piernas, gracias a su corte asimétrico, que no todos comprendieron.

Así lo dejó entrever Joanna Vega-Biestro en una publicación de Instagram, donde compartió una serie de fotos con su hermoso vestido.

Luis de Llano no se va a disculpar con Sasha Sokol y hasta planea demandarla por “no respetar”

Y evidenció algunos de los comentarios que recibió por usarlo:

Un día antes, en su programa ‘Sale el Sol’, Joanna Vega-Biestro reaccionó a la disculpa que le ofreció Arath de la Torre por reclamarle airadamente por una crítica.

En sus declaraciones a reporteros, Arath de la Torre reiteró sus disculpas, pero negó que el reclamo haya sido frente a la hija de la periodista y que incluyera alguna amenaza.

Joanna Vega-Biestro expresó su deseo de que el asunto quede concluido, reiterándole que es libre de reclamarle por sus opiniones.

Esto, siempre y cuando no esté su hija menor de edad presente: “Con esto quiero que quede clarísimo y aquí dejamos el tema...”

“... como dice Lupita Martínez, con toda paz puedes venirme a reclamar, puedes venirme a decir -y como lo dije ayer-, si me quieres mandar ahí al rancho de Andrés Manuel, te pido la dirección y nos vamos juntos, no hay bronca aquí lo que no está padre es que lo hiciste en frente de mi hija de 2 años y la involucraste ese es el tema”

Joanna Vega-Biestro