Arath de la Torre nuevamente está envuelto en la polémica y es que Joanna Vega-Biestro, de 42 años de edad, lo acusa de haberle gritado e intimidado frente a su hija de 2 años en una fiesta infantil.

Hecho por el que Arath de la Torre, de 48 años de edad, se disculpó. Aprovechando su estadía en el programa Hoy, el conductor aceptó haber cometido un error; sin embargo, negó haberle hablado en un tono amenazante.

“(Le dije) que yo la estimaba mucho y que me parecía un comentario doloso, y quiero aclarar que en ese momento solo le dije: ‘Oye, no te metas conmigo nada más’, pero en un tono cero amenazante” Arath de la Torre

Arath de la Torre dice que Joanna Vega-Biestro “exageró” al llamarlo violento cuando contó su encontronazo (Especial)

Como era de esperarse, esta pelea revivió algunas polémicas en las que se ha involucrado el también actor. Acá recordamos 5 de ellas.

1. Arath de la Torre acosó a su exnovia pese a ser un hombre casado

Fue Andrea Rodríguez, de edad desconocida, quien acusó a Arath de la Torre, su exnovio, de haberla hostigado y acosado cuando trabajaron en “El tenorio cómico”.

Debido a que ella lo rechazó, él le empezó a enviar mensajes que ella no respondía, por lo que el conductor de Hoy pidió a la producción teatral dejar fuera a Julio Alegría, de 50 años de edad, pareja de su exnovia, para tener el camino libre.

Andrea Rodríguez y Arath de la Torre (Especial/Instagram)

2. Arath de la Torre pelea con Pierre David en El Retador

Pierre David, de edad desconocida, se metió en aprietos cuando aseguró que Arath de la Torre gozaba de favoritismo en “El Retador”, comentario que molestó al actor.

Aunque Pierre David le pidió disculpas por lo dicho así como reconoció su talento, esto no gustó a Arath de la Torre quien le pidió no volver a meterse con él, así como le dejó claro que no le daría trabajo en ‘El privilegio de mandar’ tal y como lo había considerado.

Debido a que el también presentador televisivo no aceptó de buena manera la disculpa, comenzó a subir su tono por lo que Lupillo Rivera, de 51 años de edad, tuvo que intervenir.

3. Arath de la Torre y Paul Stanley pelean en Hoy

Arath de la Torre mandó a chingar a su madre a Paul Stanley cuando durante un juego en Hoy, el cual consistía en poner apodos a sus compañeros, Lambda García, de 36 años de edad, mencionó que llamaría a uno “El negro”, por lo que el hijo del ya fallecido Paul Stanley, añadió: “me tuerces”.

Esto enfureció al actor, quien reclamó que un albur le diera el triunfo a sus compañeros.

4. Arath de la Torre se burla de los voladores de Papantla

Arath de la Torre causó indignación al hacer un comercial en que preguntaba la diferencia entre la danza prehispánica de la localidad veracruzana con una empresa financiera.

“¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamos con MoneyMan? Que ambos generan cero interés” Arath de la Torre

5. Arath de la Torre y el desatinado comentario sobre el abuso sexual que sufrió la youTuber Nath Campos

Arath de la Torre enfureció a mucha gente cuando en una emisión de Hoy aseguró que la acusación de abuso sexual de Nath Campos, de 28 años, sobre Rix, de 31 años, podría provocar que cualquiera te acuse por “algo” que ocurrió en el pasado bajo los efectos del alcohol.