Jessica López Rivera -de edad desconocida- reapareció para desmentir a César Bono -de 73 años de edad- tras haberla denunciado por falta de pago en una renta.

El caso lo dio a conocer el propia actor durante noviembre de 2023, señalando a la empresaria por deberle un año de renta en una de sus propiedades.

Por lo que César Bono desenmascaró quemó a Jessica López Rivera en redes sociales para meter presión y que le pagara el dinero debido.

Pero ahora, a tres meses de haber hecho esta denuncia, Jessica López Rivera por fin dio la cara, pero solo para mostrar pruebas en contra de César Bono.

Esto en el programa En Shock de YouTube, donde el periodista Jorge Carbajal habló con la empresaria respecto a lo acontecido con el actor.

Una de las primeras cosas que contó Jessica Rivera López es cómo fue que empezó a rentar la casa de César Bono.

Por lo que relató, estaba en busca de una propiedad, pues sus hijos estudiaban cerca de donde se encuentra ubicada la casa del actor.

Aunque la empresaria recalcó que cuando todo el asunto del arrendamiento empezó, desconocía que la casa fuera de César Bono, a quien vio una sola vez.

Me contacto a través de un corredor que él [César Bono] tenía contratado. Voy, veo la casa y la casa estaba como en muy mal estado. Pero tenía cosas que a mí me parecían muy interesantes en función a lo que yo estaba buscando.

En este sentido, Jessica Rivera López aseguró que los primeros contactos fueron directamente con el corredor.

Quien en su momento le dijo que la casa estaba a la venta, por lo que Jessica Rivera López hizo una oferta con posibilidad de compra en el futuro.

Pues quería estar segura de que la propiedad no tenía vicios ocultos que le pudieran perjudicar. Por lo que estaba dispuesta a rentar.

Para esto Jessica Rivera López solo pedía que los desperfectos fueran reparados.

Cuando comentamos esto, hago una oferta por este asunto. Me la aceptan pero me dicen que no la pueden arreglar porque no tiene dinero el dueño de la casa

Jessica López Rivera