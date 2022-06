¿Jessica Díaz tuvo una relación con Alfredo Adame? Ella lo aclara ante las cámaras de ‘Venga la Alegría’ fin de semana. La actriz de 30 años de edad confesó si tiene un romance con el conductor de 64 años de edad.

Tras confirmar su ruptura del conductor, Magaly Chávez acusó a Alfredo Adame de haberle sido infiel con su amiga Jessica Díaz durante el programa ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’, en donde los tres participaron.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana Magaly Chávez de 35 años de edad, insinúo que detrás de cámaras de ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’ pudieron suceder cosas entre Alfredo Adame y la actriz Jessica Díaz.

Luego de coronarse como el gran ganador de ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’, Alfredo Adame se encuentra nuevamente en la controversia luego de que su ex lo acusó de haberle sido infiel durante la emisión del programa de TV Azteca.

Magaly Chávez confesó que entre Alfredo Adame y la actriz Jessica Díaz había algo más que una amistad, por lo que se encontraba muy dolida ya que la actriz se convirtió en una gran amiga dentro del programa.

Tras las declaraciones de Magaly Chávez, Jessica Díaz acudió a ‘Venga la Alegría’ fin de semana para aclarar la relación que mantiene con Alfredo Adame.

Jessica Díaz se dijo en shock tras escuchar las declaraciones de Magaly Chávez, pues destacó que fue su gran amiga en ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

Ante los cuestionamientos de si tuvo una relación con Alfredo Adame antes del programa ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’, pues antes de la emisión el conductor se encontraba con Magaly Chávez.

Jessica Díaz reveló que para ella Alfredo Adame es como su papá porque se parecen mucho, por lo que no entiende de dónde surgieron esas versiones.

Sobre si había preguntado por un hijo de Alfredo Adame, Jessica Díaz reveló que entre las pláticas el conductor hablaba muy bien de sus hijos, por lo que ella le dijo que le presentará al que tiene su edad.

De manera contundente negó que tuviera una relación con Alfredo Adame, más allá del vínculo que se generó por estar juntos en ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

Cabe recordar que Jessica Díaz y Alfredo Adame llegaron juntos a la final, aunque el conductor ganó el programa siempre mostró su respeto por la actriz.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Magaly Chávez reveló que Alfredo Adame le había sido infiel durante el ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

De acuerdo con Magaly Chávez, Alfredo Adame tenía una relación con Jessica Díaz. Incluso destacó que había puntos ciegos donde los famosos podrían haber aprovechado para estar juntos sin que nadie lo notara.

Magaly Chávez puntualizó que fue una persona la que le hizo notar las actitudes extrañas entre Jessica Díaz y Alfredo Adame.

“Saliendo de ahí, me entero por alguien que no creo que me mienta por mentir. No creo que eso le sirva, pero para nada. Y me dice ‘Magy yo me saqué muchísimo de onda. Te voy a platicar algo, porque yo me saqué muchísimo de onda y quiero saber si sí es cierto’”

Magaly Chávez