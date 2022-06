Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, dice que su papá nunca lo discriminó por ser gay, tal y como dieron a conocer diversos medios de comunicación basándose en la historia que les contó Carlos Trejo.

Mediante una entrevista que le realizó Marco Antonio Silva, el hijo de Alfredo Adame recordó que su papá se enteró de su orientación sexual durante un viaje.

Por lo que el día que Alfredo Adame llegó a Ciudad de México, él lo fue a buscar con el corazón en la mano y con mucho miedo de su reacción; sin embargo, esta fue corta y fría:

“Él estaba muy serio. Cuando hablé le dije: pa’ soy yo y no lo voy a cambiar. Me abrazó y me dijo: Yo te apoyo y te quiero”, señala Sebastián Adame y asegura que Carlos Trejo le sacó provecho a la situación.

Y es que el cazafantasmas combinó los problemas que Alfredo Adame tenía con su hijo mayor con la “forzada salida del clóset” de Sebastián Adame para molestar a su rival.

Alfredo Adame (Instagram/AgenciaM)

¿Alfredo Adame y se reconcilió con sus hijos?

Luego de que Alfredo Adame se coronará ganador del reality show “Soy famoso ¡Sácame de aquí”, el actor de 64 años de edad aseguró que buscará a sus hijos para reconciliarse y hasta volverá a incluirlos en su testamento...

Pero, ¿ya hubo reconciliación? No. De acuerdo con Sebastián Adame, el actor no se ha contactado con él y tampoco con su hermano.

No obstante, el muchacho no lo toma a mal pues aún tiene esperanza de que su papá cambie, tal y como éste lo declaró a la revista TV Notas, pues siente que regresó a su esencia.

“A mi me gustaría pensar que sí lo hará y que si va a cambiar porque la imagen que tenía de un gran ser humano, de un gran padre de familia, y de que si bien era peleonero no era de que se estaba peleando con otra persona, a la imagen que tiene ahorita si es una gran diferencia” Sebastián Adame

Y aunque no le gustaría esperar nada ya que no es la primera vez que Alfredo Adame dice que quiere reconstruir la relación con su hijo, Sebastián Adame quiere ver acciones, no palabras.

Sorbe todo porque le duele que el actor hable mal y públicamente de su mamá, molestia que le expresó en alguna ocasión al polémico actor y conductor de televisión.