Alfredo Adame fue coronado como el rey de la jungla en ‘Soy Famoso, sácame de aquí', el reality show de TV Azteca en el que tuvo que superar retos extremos.

Mientras Alfredo Adame agradeció a TV Azteca por devolverle el papel protagónico que siempre ha tenido en las producciones de televisión, en redes sociales hubo una reacción opuesta.

Los internautas se mostraron furiosos, acusando que el triunfo de Alfredo Adame en ‘Soy Famoso, sácame de aquí’ había sido pactado desde el principio del reality.

La gran final de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’ llegó el viernes 10 de junio, con cuatro finalistas:

Aunque Guty Carrera, Jessica Díaz o incluso Oskarin parecían ser los favoritos, ya que a lo largo de la competencia superaron los retos más difíciles, fue Alfredo Adame, de 64 años, quien se impuso a todos.

El primer eliminado de la noche fue Guty Carrera, quien perdió su primer enfrentamiento con Alfredo Adame. Ambos famosos fueron encerrados en jaulas que contenían ratas, con las manos y pies amarrados.

El ganador fue Alfredo Adame, quien logró salir de la jaula en primer lugar y convertirse automáticamente en el ppprimer finalista de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’.

En la misma prueba compitieron Oskarin y Jessica Díaz, quien terminó perdiendo y tuvo que enfrentarse a Guty Carrera para definir al cuarto lugar de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’.

View this post on Instagram

En la semifinal de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’ se enfrentaron Oskarin y Jessica Díaz, quienes fueron subidos a una grua que los elevo 30 metros por encima del suelo.

Ambos famosos tuvieron que sostenerse de un aro para evitar caer al vacío. Quien logró superar dos pruebas se convirtió en el segundo finalista. En este caso fue Jessica Díaz.

Oskarin, se vio afectado por su miedo a las alturas, sin embargo, al terminar la prueba se mostró agradecido con la producción de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’, pues le ayudó a superar muchos miedos.

En señal de agradecimiento, Oskarín se despidió del reality show de TV Azteca retirándose por completo el maquillaje de su rostro.

View this post on Instagram

La final de ‘Soy Famoso, sácame de aquí’ enfrentó a Alfredo Adame y a Jessica Díaz, quienes dijeron adiós a las pruebas extremas y compitieron en popularidad, pues fue el público quien eligió al ganador a través de votos.

El vencedor fue Alfredo Adame, quien obtuvo un millón de pesos. Al recibir su corona como ‘rey de la jungla’, el actor afirmó que destinará su premio a la elaboración de pelucas para niñas con cáncer.

Asimismo, Alfredo Adame expresó un agradecimiento especial a TV Azteca:

“Yo no tengo otra cosa que agradecerle a la vida, primero, es mi regalo de cumpleaños, 64 años... Yo le quiero dar las gracias a TV Azteca por regresarme a ese papel protagónico que me gané en la televisión, que he trabajado tanto y que por cuestiones de muchas cosas me quitaron, a TV Azteca, de verdad, a todos y cada una de las personas que están aquí...”

Alfredo Adame