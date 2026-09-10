Jennifer Lawrence abrió una cuenta pública de Instagram y advirtió que ante cualquier comentario ofensivo que reciba se retiraría de la plataforma de Meta de forma inmediata.

“Sí, voy a intentarlo y, si alguien dice algo negativo, me iré de inmediato, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo cruel, lo sabré y me iré.” Jennfier Lawrence, actriz

La primera publicación de la actriz de Los Juegos del Hambre bajo el usuario @jlaw fue un contundente video hablando sobre lo que espera ahora que se integró a Instagram.

Jennifer Lawrence y su primer mensaje en Instagram (Captura de pantalla)

Jennifer Lawrence abre Instagram y pide evitar comentarios crueles

Después de llegar a Instagram, Jennifer Lawrence lanzó una pequeña broma para insistir a los usuarios que no lanzaran comentarios ofensivos contra ella.

“Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario cruel o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé.” Jennifer Lawrence, actriz

Hasta el momento, la primera cuenta pública de Jennifer Lawrence en Instagram acumula 1.8 millones de seguidores.

En la descripción de su perfil, la actriz señala que tiene el usuario @jlaw porque @jenniferlawrence ya había sido tomado por alguien más.

Su aparición en la plataforma de Meta tuvo buenas reacciones, ya que actores como Noah Schnapp y Joey King, además de empresas como Sony le dieron la bienvenida.

Durante buena parte de su carrera, Jennifer Lawrence había decidido estar lejos de las redes sociales.

En entrevistas expresó que no las usaba debido a que no quería exponerse a las reacciones negativas que abundan en las plataformas digitales.

Sin embargo, ahora parece que la perspectiva de Jennifer Lawrence respecto a las redes sociales ha cambiado, aunque ha dejado en claro que no tolerará a nadie que haga comentarios despectivos.