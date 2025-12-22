James Hetfield -de 62 años de edad- vocalista de Metallica, visitó Sonora por cacería y se fotografió con algunos fans.

El guitarrista de Metallica estuvo en Ciudad Obregón y algunos fans lo encontraron en el Aeropuerto Internacional de Obregón y firmó la guitarra de un fan.

James Hetfield visitó sonora para cazar

Fans sonorenses de Metallica tuvieron la oportunidad de encontrarse con James Hetfield, quien estuvo en Sonora para cazar.

Diversos fans compartieron fotos junto al vocalista de Metallica, quien usaba ropa de camuflaje y gorra.

#SONORA Vocalista de Metallica James Hetfield está de cacería en Sonora



El cantante sorprendió al visitar Cajeme, a donde acudió para sumergirse al Terranova Ranch, reconocido rancho cinegético de la región.



Fans de la banda se toparon con la leyenda del metal en el aeropuerto… pic.twitter.com/WhJy8JVtiR — Michelle Rivera (@michelleriveraa) December 21, 2025

Trascendió que James Hetfield se trasladó a un rancho de Cajeme, Terranova Ranch, donde habría practicado cacería deportiva, pero esto no ha sido confirmado.

Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de Obregón, James Hetfield accedió a sacarse fotografías y firmar autógrafos a sus fans.

Incluso, James Hetfield firmó la guitarra de un fan y este lo compartió en redes sociales, lo cual se volvió viral.

James Hetfield es un fan de la cacería

El vocalista de Metallica es conocido por su afición por la cacería y actividades al aire libre.

Se rumora que James Hetfield suele visitar Sonora para realizar actividades al aire libre.

Fans de Metallica celebraron que James Hetfield haya visitado México: “¿Qué anda haciendo en mi rancho?" y “Fue a cazar venados” fueron algunos de los comentarios.