El video en TikTok de un usuario pidiendo matrimonio al ritmo de Nothing Else Matters en concierto de Metallica emocionó a todos.

Y es que los fans de Metallica en TikTok aseguraron que ‘Nothing Else Matters’ solo se dedica una vez en la vida.

Por lo que en los comentarios los fans dela banda de rock les desearon toda la felicidad a los recién comprometidos.

Este video en TikTok del concierto de Metallica en México, actualmente cuenta con poco menos de 2 millones de reproducciones.

Metallica en el Estadio GNP Seguros (CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM / Fotografía Cortesía)

Le pidió matrimonio al ritmo de Nothing Else Matters en concierto de Metallica y quedó grabado para TikTok

Durante el último fin de semana de septiembre 2024, Metallica se presentó en concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Y en TikTok, un video del concierto de Metallica emocionó a todos los usuarios, pero no debido a la presentación de la banda.

Si no que este video conmovió a los fans debido a que muestra a un asistente pidiéndole matrimonio a su novia, al ritmo de ‘Nothing Else Matters’.

El fan de Metallica se arrodillo frente a su pareja, quien luego de distraerse grabando el concierto, aceptó sorprendida y con lágrimas en los ojos.

Este video en TikTok del concierto de Metallica en México, actualmente cuenta con 1.8 millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios emocionados.

Fans de Metallica en TikTok celebran el compromiso

Luego de que el video donde piden matrimonio al ritmo de Nothing Else Matters en el concierto de Metallica se hiciera viral, l a pareja recibió las felicitaciones de todo TikTok.

Y es que en los comentarios del video, los fans de Metallica aseguraron que la pareja había echo realidad el sueño de muchos.

“Nothing Else Matters solo se dedica una vez en la vida”, “necesito que sean felices muy muy felices”, “Si eso no es amor, entonces no sé que es” y “Ese bro lo ha ganado todo” fueron algunos de los comentarios.