La cantante Shakira es una de las artistas que suele ser muy activa en sus redes sociales y compartir con sus seguidores un poco de su vida diaria.

Recientemente, Shakira publicó un video donde muestra su bolso que fue destrozada por dos jabalíes mientras paseaba en compañía de su hijo Milan en un parque de Barcelona.

Shakira comentó que los jabalíes intentaron llevarse su mochila

Al llegar a su casa, Shakira explicó en su video el enfrentamiento con estos dos jabalíes que intentaron llevarse su mochila.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo Shakira en su publicación.

“Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me les he enfrentado!”, exclamó Shakira.

Finalmente, Shakira le dice a su hijo: “Milán, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”, mientras el pequeño, quien sostenía un cuaderno, se dirigía de vuelta a su escritorio.

En el video de Shakira se puede ver el bolso, de la marca Off-White, sucia y desgastada por el enfrentamiento con los dos jabalíes.

Recientemente, Shakira incursionó en el arte digital con su obra ‘La Caldera’

En Barcelona, España, es frecuente que la población tenga encuentros con jabalíes en calles y parques. Incluso, el Ayuntamiento de la ciudad catalana puso trampas en sitios específicos para capturarlos.

Entre otros momentos que ha compartido Shakira con sus seguidores, destaca la celebración del cumpleaños de su padre.

En su cuenta de Instagram, Shakira reveló que el pasado 6 de septiembre, su padre cumplió 90 años.

Shakira también ha publicado videos mientras cocina con sus hijos, practica en la patineta sus habilidades como skater o realiza divertidos retos de TikTok.

Finalmente, cabe señalar que Shakira se ha adentrado en el mundo del arte digital con la creación de ‘La Caldera’, su propia colección de ' not fungible tokens’, más conocidos como NFT.