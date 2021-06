Shakira cambia la patineta por la tabla de surf

Que quede claro, a Shakira le encanta aprender cosas y aunque aún no se le da la cocina, lo intenta, así como lo intentó varias veces para convertirse en una experta con la patineta.

Hoy su nuevo interés apunta al mar, busca dominar sus temidas pero muy atrayentes olas, por lo que se está perfeccionando en el intrépido deporte de surf.

Para cumplir su objetivo, Shakira recurrió a la empresa Wavegarden, la cual utiliza la tecnología para crear ondas artificiales en sus propias lagunas.

“Gracias a mis amigos de Wavegarden por dos días de olas perfectas”, escribió la cantante colombiana en su cuenta de Instagram donde publicó el video de su espectacular experiencia.

Fans aplaudieron inmediatamente su nuevo logro así como se cuestionaron si Shakira de verdad es de este mundo...

Cabe recordar que apenas unos meses atrás, Shakira demostraba lo buena que es encontrando el equilibrio ya que también es un As arriba de la patineta.

Shakira habla varios idiomas

Que quede claro, Shakira lo tiene todo. Además de ser bonita e inteligente, contar con una figura espectacular y mover las caderas como nadie puede, resultó ser poliglota.

Recientemente un seguidor de Shakira, armó un video con el que recordó que la cantante no solo habla inglés y español sino portugués, catalán, italiano y francés .

Este video rápidamente se hizo viral debido a que todos quedamos impresionados con la hábil lengua de la esposa de Gerard Piqué.

“¿Shakira eres real?”, “Apuesto que quien le dio No Me Gusta al video no maneja más de dos idiomas, ni siquiera el propio”, “Me enamoras en todas tus versiones”

“Lo que más me impresionó fue su acento con el portugués”, “Mis respetos a esta mujer hermosa pero también inteligente”, se lee entre comentarios del video compartido en Youtube.