Isabel Fernández revela si se besó con Ludwika Paleta y con cuántos más lo habría hecho de haber podido durante las grabaciones de una película.

El nombre de Isabel Fernández se viralizó en abril de este año luego de que Ricardo O’Farrill -de 32 años de edad- señaló que le había sido infiel a su novia.

De acuerdo con Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández se besó con Ludwika Paleta -de 44 años de edad- durante las grabaciones de una película en Acapulco, Guerrero.

A más de dos meses de las declaraciones de Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández -de 36 años de edad- reveló si es verdad que se besó con Ludwika Paleta.

A más de dos meses de la controversia que se generó con las declaraciones de Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández respondió si es verdad que se besó con Ludwika Paleta.

Isabel Fernández acudió a ‘La Caminera’ en donde le cuestionaron sobre el presunto beso que se había dado con Ludwika Paleta mientras grababan una película.

De manera contundente Isabel Fernández señaló que no se había besado con Ludwika Paleta, pero destacó que es algo que a ella si le hubiera gustado hacer.

Isabel Fernández puntualizó que si en realidad se hubiera besado con Ludwika Paleta, ella hubiera sido la primera en anunciarlo.

Isabel Fernández puntualizó que la película se llama ‘Noche de bodas’ y será hasta el próximo año que se estrene.

Además Isabel Fernández destacó que en esa película no se besó ni en la ficción ni en la vida real con Ludwika Paleta.

Isabel Fernández señaló que en la cinta no se besa con nadie ni en la ficción ni en la vida real, pero le hubiera encantado hacerlo con el actor que le hubieran dicho.

“No, no me besó con nadie (…) Me hubiera besado con todos los de esa película. Si me hubieran dicho ‘dale un beso a cualquiera’, pero la realidad es que no me bese a nadie”

Isabel Fernández