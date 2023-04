Durante una transmisión en Instagram, Ricardo O’Farrill quemó a varios comediantes y standuperos a los cuales tachó de: rateros, envidiosos, adictos, acosadores e infieles.

Y en su quemón, Ricardo O’Farrill -de 32 años de edad- dijo que Isabel Fernández besó a Ludwika Paleta mientras trabajaban en una película en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con Ricardo O’Farrill, tanto Isabel Fernández -de 36 años de edad- como Ludwika Paleta -de 44 años de edad- fueron infieles ya que una tenía novia y la otra ya estaba casada.

Luego de que se le negara la entrada a la boda de Mau Nieto -de 37 años de edad, Ricardo O’Farrill quemó a varios comediantes y standuperos.

Y es que a través de un video en su cuenta de Instagram, Ricardo O’Farrill reveló varios secretos de compañeros los cuales no quisieron pedirle una disculpa.

Entre estos, el standupero mexicano y creador de producciones de comedia, tachó a Isabel Fernández de infiel mientras grababa la película “Noche de bodas”.

De acuerdo con Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández tuvo relaciones sexuales con una compañera y además se involucró con la actriz Ludwika Paleta.

Esto a pesar de que ella tenía pareja y que el productor le advirtió que Ludwika Paleta estaba casada con Emiliano Salinas -de 47 años de edad.

Entre las famosas no habría habido nada más que un beso; sin embargo, Ricardo O’Farrill señaló que Isabel Fernández “no tiene problema con eso”.

“Con Ludwika le dio un beso, le dije ‘Ludwika Paleta esta casada’, (…), y es una persona que no tiene problema con eso porque se los digo, me ha tocado verla borracha se pone intensa y me quiere agarrar”

Ricardo O’Farrill