Patricio Zambrano se defiende luego de que Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, aseguró que abusó de la confianza de la artista.

En entrevista con el programa Hoy, el sobrino de Irma Serrano aseguró que Poncho de Nigris, Gerardo de la Borbolla y Patricio Zambrano abusaron de la confianza de ‘La Tigresa’ y derrocharon su dinero.

Tras estas acusaciones el ex Big Brother le respondió a Luis Felipe García y aseguró que él no despojó de su dinero a la famosa y que si hay algún reclamó se lo debe hacer la misma artista y no él.

Patricio Zambrano responde a las acusaciones por despojar a Irma Serrano de su dinero

En el video del programa Hoy, Patricio Zambrano advirtió al sobrino de Irma Serrano que tenga cuidado con sus declaraciones, ya que el podría ejercer acciones legales por difamación.

“Vamos a dejar de decirnos de cosas y vamos a presentar pruebas ante los juzgados, porque la difamación también es un delito en este país y es muy grave” Patricio Zambrano

A 14 años de haberse alejado de la artista, el ahora político aseguró que si la Tigresa le tiene algo que decir que sea ella quién hable no terceros.

“Si Irma tiene algo que decirme ella tiene mi teléfono (…) me puede llamar el día que quiera. El día que Irma tenga que decirme, pedirme, señalarme, reclamarme yo tomó mi avión privado y me voy a Tuxtla Gutiérrez” Patricio Zambrano

En este sentido detalló que incluso se llevaría a las cámaras. En su entrevista puso en duda la buena voluntad del sobrino de Irma Serrano pues aseguró que nunca estuvo presente en la vida de la artista.

“Por qué esta gente que está hablando 15 años después no fue en su momento a denunciar o siquiera tocar la puerta. Porque está gente jamás fue a la casa de Irma, yo nunca los vi” Patricio Zambrano

Antes de finalizar su entrevista, Patricio Zambrano puntualizó que hace 14 años que no ve a Irma Serrano por lo que les recomienda ya pasar la página.