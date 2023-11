Ingrid Coronado volvió a hablar de Fernando del Solar y en redes le reclaman: “Ya déjalo descansar”.

Uno de los divorcios más polémicos del medio fue el de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, ocurrido en 2015.

La conductora fue duramente criticada por separarse del conductor cuando este se enfrentaba el cáncer.

Sin embargo, Ingrid Coronado -de 49 años de edad- se ha defendido de las críticas al contar su versión de lo que vivió con Fernando del Solar.

Tras la muerte de Fernando del Solar, el pasado 30 de junio de 2022, Ingrid Coronado fue de nueva cuenta blanco de críticas.

Ahora, la conductora de nueva cuenta fue criticada, pues habló de Fernando del Solar durante una conferencia.

Ingrid Coronado expuso sus vivencias y no dudó en contar lo difícil que fue su divorcio, así como quedarse sin trabajo al mismo tiempo.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Ingrid Coronado habló de cómo ha tenido que luchar para recuperar su credibilidad.

“Yo no me esperé a que él no estuviera (Fernando del Solar) yo lo hice desde el principio, pero nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia”

Ingrid Coronado