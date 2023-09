La familia de Fernando del Solar sigue en un versus con Ingrid Coronado, pero esta vez se desató por los hijos que el conductor procreó con ella.

Desde hace un mes que la viuda de Fernando del Solar -quien murió a los 49 años de edad- asistió a un homenaje para el actor, acudió con María Servidio, su suegra.

Fue ahí donde la mamá de Fernando del Solar arremetió contra acciones que Ingrid Coronado -de 49 años de edad- está teniendo con sus nietos.

Pero no todo quedó ahí, la información ya llegó a oídos de Ingrid Coronado y sin pelos en la lengua le respondió a la mamá de Fernando del Solar, reviviendo el pasado de la relación.

Hace un mes, María Servidio -de quien se desconoce la edad- quien es madre de Fernando del Solar, detalló que ha tenido problemas para ver sus nietos:

A los micrófonos de ‘De Primera Mano’, explicó que el problema no era la comunicación, pues se mantenían al tanto por mensajes, la dificultad era cuando los quería ver.

Señaló que al ser los hijos de Fernando del Solar tenían que pedir permiso a Ingrid Coronado, pero que casualmente, cuando los abuelos iban a recogerlos, la conductora salía con ellos.

La madre de Fernando del Solar apuntó “no tengo prohibido verlos”, pero Ingrid Coronado sí hace posible porque el encuentro no se de.

Asimismo, la madre del conductor dejó ver que “la gente”, juzga el pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro -de 45 años de edad-, sin siquiera conocerlas.

La mamá de Fernando del Solar reclamó el que Ingrid Coronado busque la forma de que no vea sus nietos, pero la conductora no se quedó callada y ya le desenterró el pasado.

A través de una entrevista mostrada en Sale el Sol, Ingrid Coronado detalló que la situación con la mamá de Fernando del Solar, “es especial”, apuntando “mis hijos fueron engañados”.

“Mis hijos fueron engañados y ella sabe perfectamente a qué me refiero”.

Asimismo, explicó que ella protegerá a sus hijos y que lo que se vive hoy, son “las consecuencias”.

Y es que recordemos que desde que Fernando del Solar vivía, de las primeras entrevistas que Ingrid Coronado dio a ‘Historias Engarzadas’, sobre su relación, explicó que la familia de él no la aceptaba.

La conductora detalló que la querían controlar, pero ella no se dejó porque tenía sus prioridades.

“Son una familia muégano y yo no dejé que me controlaran, les gustaba estar toda la semana juntos, yo tengo otras cosas que me gustan”.

Ingrid Coronado, actriz.