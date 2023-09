Ingrid Coronado y Charly López siguen en disputa por la casa en la que vivieron juntos cuando eran pareja, pero ahora se reveló que él habría usado firma falsa para quedarse con la propiedad.

Actualmente Ingrid Coronado se encuentra enfrentando dos problemas legales por dos propiedades diferentes, una con Anna Ferro por un departamento y otra por una casa con Charly López.

En diversas ocasiones, Charly López se ha mostrado confiado de que cuenta con todas las pruebas para recuperar la propiedad ubicada al sur de la Ciudad de México.

Sin embargo en esta ocasión se dio a conocer un detalle que podría cambiar el rumbo de la disputa entre Ingrid Coronado y Charly López.

Y es que presuntamente Charly López habría usado una firma falsa de Ingrid Coronado y esto habría provocado el distanciamiento con su hijo Emiliano.

Desde hace varios años, Ingrid Coronado y Charly López se han enfrentado a una disputa legal por la casa en la que vivieron desde que se casaron hasta su divorcio.

Charly López alega que él compró la casa y que le pertenece porque le había pagado a Ingrid Coronado la suma correspondiente por su parte.

Incluso Charly López ha declarado que compró el 85 por ciento de la casa y que le dio más dinero a Ingrid Coronado por su parte.

Por su parte Ingrid Coronado le ha pedido que se le pague su parte de esa casa, pues ella también es dueña del inmueble.

En medio de los dimes y diretes, en Ventaneando se reveló un nuevo detalle que podría balancear las cosas a favor de Ingrid Coronado.

Y es que de acuerdo con el programa Ventaneando, les llegó la información de que Charly López habría usado una firma falsa en los documentos que presentó.

Las cámaras de Ventaneando acudieron a cuestionarle a Ingrid Coronado sobre esta información que le podría ayudar en su demanda por la propiedad.

Ingrid Coronado se mostró sorprendida de que se haya dado a conocer esta información y confirmó que se hizo un peritaje y se demostró que la firma no fue real, por lo que las escrituras fueron impugnadas.

En su entrevista, Ingrid Coronado confesó que no le sorprendió el resultado pues sabía que ella no había firmado esos documentos.

“No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles”

Ingrid Coronado