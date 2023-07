Ingrid Coronado se enteró del maltrato de Anna Ferro a sus hijos mucho después, pero lo agradece; pues cree que las cosas hubieran sido muy diferentes.

A un año de la muerte de Fernando del Solar, empiezan a surgir algunos detalles sobre los últimos días de vida del conductor argentino.

Amigos y personas cercanas a Fernando del Solar han acusado a Anna Ferro de abandonar a Fernando del Solar y de no haberlo cuidado adecuadamente.

Incluso, una exempleada doméstica de Fernando del Solar reveló que Anna Ferro no solo maltrataba al conductor, sino que también tenía una mala actitud con sus hijos.

En medio de la controversia, Ingrid Coronado -de 48 años de edad- reveló que cree que hubo ciertas personas que orquestaron todo su escándalo con Fernando del Solar.

Ingrid Coronado confesó que si Fernando del Solar le hubiera pedido ayuda ella lo hubiera hecho, pese a que sigue siendo criticada por supuestamente abandonarlo.

Ingrid Coronado e hijos (@ingridcoronadomx / Instagram)

Ingrid Coronado agradece no haberse enterado de que Anna Ferro maltrataba a sus hijos

El pasado 30 de junio se cumplió un año de la muerte de Fernando del Solar; para recordarlo, se realizó una misa en su honor.

Lo que sorprendió es que Anna Ferro no acudió a la misa, por lo que muchas personas se cuestionaron si había algún tipo de problema.

Personas cercanas a Fernando del Solar acusaron a Anna Ferro de maltratar al conductor e incluso narraron algunas desagradables situaciones que les tocó presenciar.

Tal fue el caso de una exempleada doméstica de Fernando del Solar, quien reveló que Anna Ferro incluso maltrató a los hijos del conductor argentino.

Anna Ferro (Agencia México )

Las cámaras de Ventaneando fueron a entrevistar a Ingrid Coronado sobre si sabía que presuntamente Anna Ferro había maltratado a sus hijos.

Ingrid Coronado reconoció que en el pasado no sabía de esta situación pero, tras la muerte de Fernando del Solar, sus hijos le han contado algunas cosas desagradables.

“Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. Sí, a lo largo de este año mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables” Ingrid Coronado

Sin querer revelar más detalles, Ingrid Coronado se mostró agradecida de que no se hubiera enterado antes, pues habría tomado acciones.

En este sentido, Ingrid Coronado puntualizó que las cosas se hubieran puesto muy feas con Fernando del Solar.

“No sé si incluso agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y entonces sí se hubiera puesto la cosa todavía peor… ¡Es terrible!, ya ni me recuerdes, sino voy a volver a hacer corajes” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado asegura que siempre se ha portado bien con Anna Ferro

Un reportero de Ventaneando cuestionó a Ingrid Coronado sobre por qué no reveló la negativa de Anna Ferro de que sus hijos se despidieran de Fernando del Solar en su funeral.

Ingrid Coronado destacó que porque a ella no le gustan los chismes, pues estos le han afectado durante muchos años.

En ese sentido, Ingrid Coronado dijo que cree que hubo personas orquestando todos los escándalos en los que se ha visto envuelta.

“Porque a mí no me gustan los chismes, de veras a mí me ha dolido a lo largo de todo este camino, ahora que tú decías que pareciera que hubo personas que estaban orquestando todo este escándalo, no parecía, había personas que estaban orquestándolo” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado y Anna Ferro (captura de pantalla / Instagram )

Pese a todo lo que se ha dicho, Ingrid Coronado señaló que no le interesa reclamarle a Anna Ferro; ya que lo único que quiere es recuperar su departamento.

Ingrid Coronado recalcó que a pesar de todo, siembre se ha portado bien con Anna Ferro.

“No (voy a reclamarle nada), a mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, la verdad, a mí es lo que llama la atención, es un departamento que no está en el testamento, está a mi nombre, me parece terrible que me lleve a lo legal, cuando yo he hecho las cosas bien, la verdad, me he comportado bien hasta con ella” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado reitera que le dio apoyo incondicional a Fernando del Solar

Ante las versiones que aseguran que Anna Ferro no llevaba a Fernando del Solar al doctor, Ingrid Coronado destacó que ella lo hubiera hecho si el conductor se lo hubiera pedido.

Pese a todo lo que se ha dicho, Ingrid Coronado comentó que no hubiera dejado desamparado a Fernando del Solar porque es el papá de sus hijos.

“Si él hubiera necesitado mi ayuda, por supuesto que sabe que él hubiera contado con ella, porque yo jamás hubiera dejado desamparado al papá de mis hijos” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado recordó que a ella se le ha tachado de abandonar a Fernando del Solar de haberlo abandonado cuando estaba enfermo, pero eso no fue así.

“A mí a la fecha me siguen atacando porque en teoría yo abandoné a una persona que estaba enferma y ya ha habido, no solamente declaraciones mías, sino también de Fer, en su momento cuando estaba vivo, que para empezar yo no lo abandoné, y además cuando nosotros nos separamos, él no estaba enfermo, él ya estaba bien” Ingrid Coronado

Ingrid Coronado y Fernando del Solar. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Por último, Ingrid Coronado remarcó que siempre ha apoyado a los papás de sus hijos pese a todo lo que se ha dicho sobre ella.