Personas cercanas a Fernando del Solar acusan a Anna Ferro de “abandonar” a Fernando del Solar en el último momento.

El pasado 30 de junio se cumplió un año de la muerte de Fernando del Solar, por lo que amigos del conductor acudieron a una misa en su honor.

Fue ahí donde dos personas cercanas al conductor revelaron fuertes situaciones que vivieron junto a Anna Ferro, quien no acudió a la misa.

Tras la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro ha sido acusada de quererse quedar con un departamento que le pertenece a los hijos del conductor e Ingrid Coronado.

La viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, es acusada por segunda ocasión de quedarse con algo que no le corresponde, pero ahora no la señala Ingrid Coronado.

Durante la misa en honor al conductor, Jorge Pretelin -amigo de la familia- reveló que el actor iba a ser la imagen de una campaña publicitaria y recibió un anticipo.

Pero, tras la muerte del conductor, la empresa que contrató a Fernando del Solar exige de regreso el anticipo y están demandando a la empresa que lo representaba.

Jorge Pretelin asegura que Anna Ferro es quien se niega a regresar este monto y ya cortó toda comunicación con ellos.

Un representante de Fernando del Solar se comunicó con Anna Ferro para que regresara el dinero, pero la respuesta no fue la esperada y se negó a entregar esta cantidad.

Durante el funeral de Fernando del Solar, Anna Ferro aseguró que mantenía una relación cordial con Ingrid Coronado, pero no sería así.

Aaron Olvera -manager de Fernando del Solar- contó a Ventaneando que Anna Ferro quería impedir que Ingrid Coronado y sus hijos entraran a su funeral.

El amigo de Fernando del Solar lamenta que no haya evitado este “trago amargo” a sus hijos.

Así como que el conductor no se haya dado cuenta a tiempo de estas situaciones.

Los amigos de Fernando del Solar no eran los únicos que se percataban de los malos tratos de Anna Ferro al conductor.

Pues una extrabajadora de la familia señaló a la viuda del conductor de “mala persona”.

María de los Ángeles fue trabajadora doméstica de Fernando del Solar y señala a Anna Ferro de malos tratos.

La exasistente de Fernando del Solar acusó a Anna Ferro de maltratar a su hijos -Luciano y Paolo- y que una ocasión los quiso dejar sin comer.

Esto, por no cumplir con el horario de la comida.

“En una ocasión le dije a la señora Anna que los niños no subieron exactamente a las 3:00 a comer. Le dije que yo bajaba por niños y me dijo que no, que tenían una hora y que si no subían, ya no había comida y ya no los tenía por qué atender”

María de los Ángeles