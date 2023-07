A un año de la muerte de Fernando del Solar, los problemas siguen entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, pero la expareja del difunto actor ya tiene la solución para el departamento de Cuernavaca.

Una disputa por los bienes de Fernando del Solar -quien murió a los 49 años de edad- ya se veía venir, y es que las últimas declaraciones han dado mucho de qué hablar.

Ahora que se sabe que Anna Ferro -de 44 años de edad-, está viviendo en una casa con fideicomiso a Ingrid Coronado, la conductora no se quedará esperándola más tiempo.

Esto fue lo que reveló Ingrid Coronado -de 49 años de edad-, que hará contra Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, quien no le quiere devolver su departamento.

En las últimas semanas Fernando del Solar ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las declaraciones que se dieron sobre Anna Ferro, su viuda.

Más de un testigo cercano al conductor argentino, señala que Anna Ferro no tenía los mejores tratos a él, además de conversaciones donde le pedían sacar provecho de este.

Esto mismo llevó a retomar el tema del departamento de Cuernavaca, en el que Anna Ferro vive e Ingrid Coronado asegura que el fideicomiso es de ella, al morir Fernando del Solar.

Pese a que ya pasó un año de la muerte del actor, Ingrid Coronado mostró paciencia para que Anna Ferro desocupara su propiedad, pero ya llegó a sus límites.

En una entrevista con Sale el Sol, Ingrid Coronado dijo que ya comenzará con acciones legales contra Anna Ferro, pues aunque le dio oportunidad de entregarlo de manera pacífica, eso no ha sucedido.

“No he iniciado un juicio aún, porque estaba esperando que ella me lo entregara de buena voluntad. Yo creo que no me lo va a entregar por su voluntad”.

Ingrid Coronado, conductora.