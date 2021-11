Ingrid Coronado aclara su hijo fue quien decidió no ver a Charly López y es que al joven de 23 años, insinuó la actriz, le afecta que hablen mal de su mamá.

Y es que desde que Emiliano nació, declaró Ingrid Coronado ella se ha dedicado a criar a sus hijos y a darles todo lo que necesiten.

Ingrid Coronado

Ingrid Coronado: “él decide a quien quiere ver y a quien no quiere ver”

Durante una entrevista en exclusiva para el programa ‘Sale el Sol’ Ingrid Coronado habló sobre su relación con Charly Lopez y la de su hijo Emiliano.

Y es que Charly Lopez aseguró en el programa de YouTube ‘MICHismecito’ desde hace años no tiene ninguna clase de acercamiento ni con Ingrid Coronado ni con su hijo.

En este mismo sentido, la productora de televisión Ingrid Coronado también aseguró no tiene ninguna clase de relación con su ex esposo Charly Lopez de quien se divorcio hace ya 17 años, solo algunos asuntos legales de los cuales no dio detalles.

“A mi lo que me llama la atención es que sea noticia mi relación con una persona de la que me divorcie hace 17 años” Ingrid Coronado

Sin embargo, Ingrid Coronado resaltó le pareció curioso que a estas alturas el ex Garibaldi mencionara a su hijo Emiliano.

“Lo que me intriga un poco es que señale a mi hijo Emiliano” Ingrid Coronado

Pues Ingrid Coronado aclaró que desde hace años Emiliano, de 23 años de edad, decidió no ver a su papá Charly Lopez por cuestiones personales.

“Las decisiones que toma Emiliano, más bien valdría la pena que nos preguntáramos porque Emiliano no quiere ver a su papá” Ingrid Coronado

Esto, explicó Ingrid Coronado se debe a que s u hijo ya no es un niño y es él quien decide qué hacer con su vida en todos los aspectos , y ella no lo cuestiona sobre esta clase de asuntos.

“Finalmente Emiliano es un niño adulto, ya no es niño, tiene casi 23 años y él decide que es lo que quiere hacer con su vida, él decide a quien quiere ver y a quien no quiere ver” Ingrid Coronado

Aunque sí insinuó a su hijo no parece gustarle que hablen mal de ella, pues toda su vida Ingrid Coronado se la ha dedicado a sus hijos y tiene buenas relaciones con ellos.

“Yo dedico mi vida entera a criar a mis hijos, a acompañarlos y a disfrutar con ellos y a trabar para poder llevar el sustento de cada a día a casa; evidentemente no es agradable que no se expresen bien de mí y que no valoren el trabajo que hago” Ingrid Coronado

Finalmente Ingrid Coronado aclaró no le afecta lo que dicen de ella y resaltó el trabajo que ha hecho como madre la hace sentir orgullosa.