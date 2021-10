Charly López destapa mala relación con Ingrid Coronado pese a tener un hijo en común

Pese a que Charly López tiene un hijo con Ingrid Coronado, al ex Garibaldi le encantaría que no tuvieran relación alguna y es que ella no resultó ser la persona que él creía.

Así lo dijo Charly López en el programa de Youtube “MICHismecito”, donde aseguró no hay relación ni buena ni mala con su ex , y tampoco quiere que la haya.

“No hay relación ni buena ni mala… No quiero ni hablar, mejor no hablo, pero no hay ningún tipo de relación ni tampoco la quiero”, sentenció el también entrenador Charly López para después insinuar que pasó algo “fuerte” que no piensa revelar.

“No es lo que yo pensaba que era”, remató y aseguró que pese a la existencia de su hijo Emiliano, no se hablan para nada.

“Ya mi hijo tiene 22 años, ya se maneja solo, tiene camioneta, ya no hay tema”, informó así como aseguró no tener ningún problema con que Emiliano actualmente viva con su madre.

¿Cómo fue la historia de amor entre Charly López e Ingrid Coronado?

Charly López e Ingrid Coronado se conocieron en 1994 cuando ambos formaron parte del grupo Garibaldi. La química entre ambos fue tan fuerte al punto que ésta no tardó en convertirse en amor.

Tuvieron un hijo en común al que llamaron Emiliano, razón por la que adelantaron su boda; sin embargo, en el año 2004, seis años después de haber iniciado una historia de amor, decidieron tomar caminos por separado.

En 2006 se destapó el motivo de la ruptura, no fue infidelidad sino el alcoholismo de Charly López , quien comenzó a tomar con más frecuencia al darse cuenta que era una persona famosa.

Mientras él disfrutaba de la atención de su público, su adicción terminó por desesperar a la conductora de televisión, por lo que fue ella quien decidió ponerle fin al matrimonio en 2006.

Dos años más tarde, Ingrid Coronado inició un romance con Fernando del Solar, quien estaba a punto de contraer matrimonio y de último momento eligió a su compañera de TV Azteca.

Aunque Ingrid Coronado y Del Solar tuvieron dos hijos en común, el amor se les acabó en 2015.