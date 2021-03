Consuelo Duval se sincera sobre su alcoholismo

Consuelo Duval confiesa haberse vuelto alcohólica tras enterarse del diagnóstico de cáncer de su papá y de su hermana.

A sus 52 años de edad, Consuelo Duval lo acepta, cayó en el alcoholismo, adicción que superó dos años atrás y es que se dio cuenta que no quería permanecer en ese estado sus próximos años de vida.

En declaraciones para el talk show “Netas Divinas”, donde funge como conductora, Consuelo Duval se sinceró sobre su pasada por lo que confesó haberse vuelto dependiente del alcohol tras enterarse del cáncer de su papá y luego del de su hermana, debido a que no deseaba enfrentarse a la realidad estando en sus cinco sentidos.

"No sé en que momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: ‘esto yo no lo vivo sobria ni de a putazo lo vivo sobria'. Me enganché muy cabrón con el alcohol” Consuelo Duval. Conductora y presentadora de televisión

Asegura haber estado tan fuera de sí que llegó el momento en que sentía que no era ella si no traía dos o tres copas de tequila encima. Como la mayoría de las personas con una adicción, perdió el control y la voluntad al punto que ebria se ponía a bailar en su recámara y tiraba por la ventana su ropa sintiendo que “la regalaba a gente que le estaría muy agradecida”.

“¿Qué hice, a qué hora aventé por mi ventana toda la ropa del clóset?”, se preguntaba al día siguiente, Consuelo Duval, y aunque en ese momento experimentaba malestar, lo volvía hacer, por lo que sus hermanos en varias ocasiones le señalaron que tenía un problema de alcoholismo, algo que la ponía violenta y es que se negaba a aceptarlo.

¿Cómo fue que Consuelo Duval superó el alcoholismo?

Afortunadamente y sin pensarlo, Consuelo Duval tocó fondo, se cansó de experimentar una sensación de vacío y tomó conciencia sobre lo mal que era estar ebria y de fiesta cuando su vida pasaba por malos momentos, comprendió que no era lo correcto.

"Es la sensación más espantosa que puedes tener… Ay Diosito, no permitas que vuelva a pasar”, dice según muestra el video compartido por el programa Netas Divinas , donde asegura que hasta la fecha "no le entra el alcohol", puede probar un poco pero le tiene “tirria”.

"A esa Consuelo no la perdono, a esa borracha”, reprocha y finalmente se dice agradecida por que la pandemia por coronavirus que actualmente se vive en el país y que ha causado depresión en muchas personas -aunque la hizo pensar en la muerte- no le pegó tanto como la muerte de su padre, por lo que no pensé en ningún momento en alcoholizarse para olvidarse de la crisis sanitaria.