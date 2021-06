Consuelo Duval amenazó con golpear a Laisha Wilkins por decir que era lesbiana

Consuelo Duval mencionó que en una ocasión se enteró que Laisha Wilkins dijo que ella era lesbiana y amenazó con golpearla.

Tanto Consuelo Duval como Sherlyn hablaron sobre las malas experiencias que tuvieron cuando Laisha Wilkins participó en ‘Netas Divinas’.

En un video que se publicó en el canal de Youtube de Luis María Zetina, se reunieron las conductoras de ‘Netas Divinas’ a hablar sobre sus experiencias en el programa.

Consuelo Duval quien también participó como conductora, platicó de la experiencia amarga que vivió con Laisha Wilkins, quien fue una conductora invitada.

La comediante sin querer mencionar el nombre de la actriz villana de las telenovelas, dijo que Adal Ramones le cuestionó “¿Oye, tú conoces a Laisha?”.

Consuelo Duval comentó que el conductor de ‘Otro Rollo’ le dijo que Laisha Wilkins, andaba diciendo que la comediante era lesbiana.

“Que raro, le hubieras dicho que soy bien puta, o sea, por qué no me defendiste”.

Dijo que en un principio no se enojó mucho , pero que posteriormente le comenzaron a dar cuerda.

Explicó que un día Laisha Wilkins estaba en diseño de imagen y que le llamaron para avisarle.

Consuelo Duval mencionó que cuando llegó al sitio en donde Laisha Wilkins se enfrentó a ella y le dijo:

“Hola, mucho gusto ¿Me conoces? No, no me conoces. Nada más te quiero decir que no soy lesbiana, al menos que me hayas visto en la cama con tu mamá”.

