¿Hubo pleito? Ana María Alvarado confirmó que ya hubo cambios en ‘Todo para la Mujer’, con Maxine Woodside, y ‘le tocó’ quedar prácticamente con un pie fuera del programa.

La periodista Ana María Alvarado, de 54 años de edad, cuenta con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, mismos que suma en el programa ‘Todo para la Mujer’, encabezado por Maxine Woodside.

Tal es así, que Ana María Alvarado era considerada como la sucesora natural de Maxine Woodside en la emisión radiofónica, sin embargo, la llamada ‘reina de la radio’ parece no estar de acuerdo, tal es así que practicamente ya la echó de su programa.

A través de redes sociales, Ana María Alvarado -quien hace unos meses fue amenazada por Verónica Castro- reveló que Maxine Woodside y su hijo Fernando, decidieron hacer un reajuste en ‘Todo la Mujer’, que incluye la incorporación de nuevos conductores.

Fue así que la participación de Ana María Alvarado, quien solía acompañar a Maxine Woodside todos los días, quedará reducida a sólo un día: los martes a partir de diciembre de 2022.

Ana María Alvarado afirmó que esta decisión no es consecuencia de un pleito con Maxine Woodside, sino parte de varios cambios necesarios para que el programa siga siendo tan exitoso como desde hace 33 años.

“Fernando Woodside decidió hacer cambios en el programa para que sea benéfico para su mamá y está perfecto, entonces no hay problema, no hay líos, no son cambios en medio de pleitos, son cambios que uno entiende, que se tienen que hacer en la pantalla o en el radio”

No obstante, Ana María Alvarado reconoció que cuando le informaron que ya sólo aparecería un día a la semana en ‘Todo para la Mujer’, sí se sorprendió mucho y se cuestionó si la decisión se debió a que no ha realizado bien su trabajo.

Luego de un tiempo de reflexión, dijo Ana María Alvarado, terminó aceptando que los cambios siempre son buenos y en su caso, le permitirán impulsar sus propios medios, lo que no había podido hacer por estar tan ocupada en el programa de Maxine Woodside.

“Claro que en un principio sí me sorprendí, dije, ‘pero, ¿cómo, pero por qué me van a quitar?, qué barbaridad, ¿qué no ha hecho bien mi trabajo, no lo he desempeñado a la maravilla?’… No pasa nada, yo acepto la situación, porque además ese tiempo ahora lo voy a aprovechar para hacer otras cosas, para mi canal de YouTube, para mis redes”

Ana María Alvarado