Ana María Alvarado no olvida la amenaza de Verónica Castro y señala que nadie mete las manos al fuego por la actriz, pese a que ya cuenta con un importate bufete de abogados como respaldo.

El martes 25 de octubre, los abogados de Verónica Castro confirmaron presentarán denuncias contra medios y comunicadores que han afectado el honor, decoro y reputación de la actriz, difundiendo información manipulada que la muestra como presunta acosadora.

A un día del anuncio, hecho por el bufete Schütte & Delsol Gojon, José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro, fue interrogado sobre el asunto, pero el productor se mostró reacio a abordarlo:

“Son cosas absurdas y que la verdad, no voy a tocar ni voy a hablar al respecto, se me hace ‘x’”

Ante ello, Ana María Alvarado destacó en su canal de YouTube que ni amigos ni familiares le han expresado su apoyo de forma contundente a Verónica Castro, por una importante razón:

“Nadie de manera contundente dice, ‘Verónica Castro no es capaz de hacer eso, meto las manos al fuego, por qué no sostuvo esas conversaciones’, porque las conversaciones que sostuvo con jóvenes ahí están y me decían que el término correcto unos abogados es cuando tú conversas con menores de edad cosas de índole sexual es sexualizar a los menores y eso ya constituye un delito”

Ana María Alvarado destacó que incluso Sofía Castro, sobrina de Verónica Castro se ha negado a expresar una postura sobre el asunto y eso, según la periodista, se debe a que los señalamientos de acoso no están basados en inventos:

“Esto no es invento ni difamación están los vídeos y ahí se escucha claramente, entonces, creo que también no hay que confundir las cosas, de que la prensa de chismes, la prensa seria, las cosas, cuando hay pruebas, no es información, no es calumnia, no es invento, no es de risa, es algo serio y es algo delicado”

Ana María Alvarado, periodista