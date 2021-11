Tristán Othón, hijo de Yahir, presenta a su novio tras declararse bisexual para una revista de espectáculos.

Se trata de Axxl Mart, exparticipante de ‘La Voz’, a quien su papá conoció cuando era coach del reality show, en 2019.

Hace unos días, el hijo de Yahir habló por primera vez de su novio Axxl Mart, cuando se declaró abiertamente bisexual y dijo que pensaba dedicarse a ser actor porno.

Ahora el hijo de Yahir decidió presentar en televisión a su novio y dar detalles de su relación amorosa, incluyendo su acuerdo para hacer contenido para adultos.

También, Tristán Othón reiteró el llamado que le hizo a Yahir para retomar la buena relación que tenían y volver a recibir su ayuda económica, aunque puso algunas condiciones .

Tristán Othón se presentó el miércoles 10 de noviembre en el programa ‘Chisme No Like’, donde presentó por primera vez a su novio Axxl Mart, cantante que se dio a conocer en ‘La Voz’.

La participación de Axxl Mart en el reality show le permitió conocer a Yahir, el papá de su novio, en 2019, sin embargo, la pareja dijo que se conoce hace máximo mes y medio .

Axxl Mart, de 27 años, comentó que es un gran admirador de Yahir y ahora que están vinculados a través de su hijo Tristán Othón, se encuentra muy feliz:

“Con respecto a Yahir, yo conozco a su papá, su papá me conoce, estuve en ‘La Voz’ cuando él [Yahir] estuvo de coach... Siempre lo he admirado, desde ‘La Academia’, de hecho yo lo conozco de televisión desde que yo veía ‘La Academia’ y yo siempre soñé con ser su amigo y ahora que pasó [el noviazgo con Tristán Othón]... está pasando de esta manera tan bonita pues estyo muy feliz, es muy padre”

Axxl Mart dijo que ante dura etapa que Tristán Othón vive por la relación rota con su papá Yahir, le está ofreciendo todo su apoyo :

Aunque Axxl Mart dijo que busca ayudar al hijo de Yahir a lidiar con sus adicciones, reconoció que él lo acompaña cuando consume marihuana:

“No [consumo] alcohol, no, nada, ni una gota... marihuana, de repente, con él, para no dejarlo solo, verdad, pero no..., de una forma recreativa, pues, o sea, no de una forma destructiva”

Axxl Mart, novio del hijo de Yahir