Este fin de semana el hijo de Daniela Magun fue hospitalizado razón por la que la cantante tuvo que cancelar de último momento su participación en el concierto que Kabah ofreció al norte de México.

Mediante sus historias de Instagram, Daniela Magun pidió una disculpa a sus fans con quienes se sinceró y es que horas antes había pasado por un gran susto.

Su primogénito, Liam, sufrió un accidente por lo que tuvo que ingresar de emergencia al nosocomio.

Daniela Magun junto a sus hijos Julián y Liam (@danielamagun / Instagram)

De acuerdo con la conductora de Netas Divinas, Liam sufrió una contusión derivada de una fuerte caída, por lo que tuvo que retirarse minutos antes del concierto.

“Me avisaron que Liam, mi niño grande, se había caído. Nos venimos al hospital”, dijo a través de su cuenta de Instagram donde la siguen miles de personas.

Y sin dar grandes detalles aseguró que su hijo se encontraba bien y en proceso de recuperación. “Gracias a Dios está bien, como pasa, los niños se caen, tuvo una contusión muy fuerte, fue un susto muy muy grande”, agregó.

Por lo que horas más tarde publicó, también en sus historias de Instagram, una foto de su sí misma junto a Liam, quien dormía plácidamente a su lado.

“Aquí en recuperación. Todo muy bien. Gracias por sus mensajes y apoyo”, indicó junto a la instantánea con la que también agradeció las muestras de cariño de sus fans.

Daniela Magun junto a su hijo Liam (@danielamagun / Instagram)

Daniela Magun padeció bulimia

Por otro lado, recientemente confesó haber sufrido durante sus primeros años de carrera artística y es que Daniela Magun, al igual que varias famosas, padeció bulimia.

En declaraciones hechas en el programa “Netas divinas”, en donde actualmente participa, confesó haberse refugiado en la comida sin notarlo, esto cuando se encontraba en la adolescencia y tenía poco de haber ingresado al grupo Kabah.

Y es que Daniela Magun atravesaba por momentos complicados en su vida y a la par experimentaba cambios hormonales, motivos que la llevaron a compararse físicamente con sus compañeras Federica Quijano y María José.

La situación empeoró cuando vio al película “For the Love of Nancy”, donde vio como uno de los personajes vomitaba la comida, acción que imitó para no subir de peso.