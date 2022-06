El actor mexicano Alfredo Adame, compartió que su hijo Sebastián Adame de 23 años, no ha querido verle, pues evita que tengan un encuentro frente a la prensa.

Alfredo Adame dejó saber en un encuentro con los medios de comunicación, que el joven “puso como condición que no quiere cámaras, que no quiere prensa, que no quiere publico”.

Sin embargo, aseguró que está abierto a tener una reconciliación con él: “Si me saluda, con todo gusto lo abrazaré como mi hijo que es y le diré te quiero”, señaló.

El actor compartió que buscó a su hijo para “celebrar el Día del padre en un restaurante sin reclamos”, pero él dejó en “visto” su mensaje.

Posteriormente reiteró su disposición por limar asperezas con él: “Si quieren un acercamiento y todo el rollo, yo estoy abierto”.

Alfredo Adame asegura que siempre aceptó orientación sexual de su hijo; la versión de Sebastián Adame se contrapone

Alfredo Adame expuso durante el Pride 2022 en un encuentro con la prensa, que siempre apoyó a su hijo cuando “salió del closet”.

“Yo le dije te amo, te respeto y el que te ponga una mano encima le rompo su madre; esa fue mi posición desde siempre”, contó Alfredo Adame.

Pese a ello, eso no fue precisamente lo que contó su hijo sobre aquel momento.

Sebastián Adame reveló que sintió un gran reachazo por parte de su papá Alfredo Adame de 65 años de edad, al enterarse sobre su sexualidad.

Aseguró que, a diferencia de su mamá, “él estaba más serio” y detalló que “se enteró el mismo día que todo México, bajándose del avión”.

Sebastián Adame (@sebas_gaymer13 / Instagram )

“Yo iba con el corazón en la mano, tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar”, relató el joven, que se ha convertido en figura pública gracias a su papá, quien continuamente suele estar envuelto en escándalos y chismes.

“Él estaba muy serio y en su momento cuando hablé con él le dije: ‘papá, soy yo, no lo voy a cambiar’ y en ese momento me dijo ‘yo te apoyo y te quiero’”, agregó el hijo de Alfredo Adame para concluir.