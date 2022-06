El actor y conductor Alfredo Adame sorprendió al anunciar que estará asistiendo a la Marcha LGBT 2022 este 25 de junio, será la primera vez que acompaña a la comunidad.

Dicho anuncio se da tan solo unas semanas después de que Alfredo Adame ganó “Soy famosos, sácame de aquí”, lugar en donde aseguró que buscaría reencontrarse con su hijo Sebastián.

Y por lo que hoy en redes sociales, tal y como lo anunció Alfredo Adame asistió a una conferencia de prensa previa a la Marcha LGBT 2022.

“Amigos como están buenos días ya voy camino al lugar de la cita, donde me voy a reunir con la prensa y los dirigentes de la comunidad, para subirnos al turibus donde vamos a ser el orgullo de la marcha del orgullo”, expresó.

En dicha conferencia en donde también se hicieron presentes Sergio Mayer, Lady Wuu, Gaby Spanic, la Tigresa del Oriente entre otras personalidades que estarán en la Marcha LGBT 2022.

View this post on Instagram

En declaraciones del propio Alfredo Adame confesó que quiere ir a la Marcha LGBT 2022 con su hijo Sebastián.

En donde Alfredo Adame confesó que no ha sido la primera vez que recibió una invitación para asistir a una marcha del orgullo.

Por lo que justificó no haber podido asistir por distintas cuestiones de trabajo hasta ahora.

Yuri no bailará en sus próximas giras para no “hacer el ridículo”

Alfredo Adame reconoció que se siente contento por los cambios que se están dando en la sociedad para dejar atrás los “pensamientos machistas y primitivos”.

“Con alegría me doy cuenta que esta sociedad machista y primitiva está aceptando, yo creo que ya terminó de aceptar que existe la diversidad, que existe todo lo que estamos viendo en estos días y me siento muy contento”.

View this post on Instagram

A colación, Alfredo Adame mencionó a su hijo Sebastián quien en 2017 hizo pública su sexualidad.

Por lo que el actor Alfredo Adame dijo querer ir a la Marcha LGBT 2022 con su hijo Sebastián, la cual será la segunda ocasión en la que asiste el joven.

Asimismo, Alfredo Adame recordó cuando su hijo Sebastián le confesó que era gay a lo que dijo que desde ese instante juro defenderlo de cualquier persona que le falte al respeto.

“Yo tengo un hijo que es miembro de la comunidad y me siento orgullosísimo de él. Cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lagrimas y le dije: ‘te amo, Sebastián, te quiero, te respeto y te apoyo, al primero que te falte al respeto, le rompo la mad**”.

Alfredo Adame