A Diana Golden ya no le interesa hablar de Alfredo Adame y asegura que le tiene sin cuidado lo que pueda hacer con su vida, pues es algo que le dejó de importar hace mucho tiempo.

Tras ganar el programa ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’, muchos se cuestionaron si Alfredo Adame le podría pagar a Diana Golden los más de 25 mil pesos que le debe. Sin embargo el conductor de 64 años de edad destacó que va a donar su dinero.

Diana Golden de 56 años de edad se mostró cansada de que siempre le pregunten por Alfredo Adame y aseguró que después de él tuvo otros tres esposos.

Alfredo Adame y Diana Golden (Agencia México)

Cansada de los cuestionamientos sobre Alfredo Adame, Diana Golden asegura que lo le importa lo que diga

Alfredo Adame se encuentra nuevamente en la polémica luego de que se reveló que podría pasar tres años en prisión por la denuncia que interpuso en su contra Gustavo Adolfo Infante por violencia de género en contra de su mamá.

En entrevista con varios medios, Diana Golden fue cuestionada por la nueva controversia de Alfredo Adame sin embargo señaló que es un tema del que no le interesa hablar.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Diana Golden destacó que no tiene nada que decir pues no sabe nada de Alfredo Adame, además de que es algo que no le importa.

“No tengo ninguna opinión al respecto, no sé nada, no me importa” Diana Golden

Al ser cuestionada sobre las polémicas que ha enfrentado Alfredo Adame, Diana Golden destacó que no le sorprenden porque el conductor se mete con todo el mundo y en algún momento tendrá que enfrentar las consecuencias.

“Él como tiene diarrea verbal, se mete con todo el mundo, pues tarde o temprano le llegan las consecuencias” Diana Golden

Diana Golden puntualizó que no le interesa saber lo que pueda decir Alfredo Adame, pues desde hace muchos años ya no tiene que ver nada con él.

“Si lo veo le cambio, no me interesa. Que diga misa, no me importa lo que diga, enserio de verdad a mi qué. El juicio está y ya no está en mis manos (…) la pelea ya no es conmigo es con un juez” Diana Golden

Diana Golden revela que Alfredo Adame sale corriendo cada vez que la ve

Al ser cuestionada sobre si cree que con el millón de pesos que ganó en ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’ le debería de pagar, Diana Golden destacó que no solo a ella sino a todas las personas que les debe.

En medio de los cuestionamientos sobre Alfredo Adame, Diana Golden les pidió a los medios que ya no le pregunten por él pues después del conductor tuvo tres maridos.

“Debería de pagarme a mí y a toda la gente que le debe. Ya quítenme el estigma de ese señor, de verdad, hay como tres maridos después” Diana Golden

Diana Golden puntualizó que ella cree que todo lo que se hace se paga. Además destacó que ella se encuentra enfocada en su trabajo y le tiene sin cuidado lo que haga Alfredo Adame.

“Eso, en general, eso sí te digo, lo que haces aquí, aquí se paga. Y lo que haga el señor o no haga, me tiene sin cuidado. Estoy tan embebida en el trabajo” Diana Golden

Sobre la deuda que tiene con ella, Diana Golden puntualizó que ya no es un tema de ella pues fue un juez quien impuso la cantidad y que si se tarda seguirán aumentando los cargos.

“Me tiene que pagar o me tiene que pagar, eso dice el juez” Diana Golden

Al ser cuestionada sobre qué haría si lo viera en persona, Diana Golden confesó que ya se han encontrado pero Alfredo Ademe sale corriendo.