Alfredo Adame se ha envuelto en escándalo tras pelearse a golpes con varias personas, pero ahora Charly López fue quien lo retó a una pelea y lo llamó cobarde, por su forma de comportarse con Diana Golden.

El también actor ha arremetido contra varias personas, pero los comentarios contra su exesposa Mary Paz Banquells y sus hijos han sido sumamente ofensivos.

También ha insultado a su expareja Diana Golden, quien le ganó una demanda y Alfredo Adame se ha negado a pagar la suma que estipuló un juez.

Durante una entrevista cuestionaron a Diana Golden sobre Alfredo Adame y ella se negó a contestar, pues asegura que no le importa lo que le pase a su expareja.

Charly López fue uno de los conductores invitados del programa ‘De Primera Mano’ y después de la entrevista a la actriz, el exgaribaldi dio su opinión sobre cómo se comporta el conductor con las mujeres.

Defendió a Diana Golden y retó a Alfredo Adame a una pelea en el estacionamiento de Imagen: Yo quiero mucho a Diana y que no espere nada de este tipo. Es un patán, es un poco hombre porque nada más se mete con las mujeres”

El exgaribaldi siguió arremetiendo contra Alfredo Adame y lo cuestionó del por qué solo se ‘metía’ con mujeres y no con hombres.

Aseguró que en otra televisora ya había retado al conductor a una pelea, pero él no aceptó: “Le dije que si quería, de verdad, pelearse con un hombre, sabía mi teléfono”.

Charly López dijo que no tenía nada contra Alfredo Adame, pero no le parecía la forma en que se expresaba de su exesposa y sus hijos: “Yo creo Alfredo, que ninguna mujer merece que la ofendan”.

El exgaribaldi dijo que Alfredo Adame no le cae mal, pero estaría dispuesto a pelear con Alfredo Adame para defender a Diana Golden y todas las mujeres de las que ha hablado mal el conductor.

“Un tiro acá afuera y firmamos un contrato, sin patrocinio (...) Y lo digo de amigos, nada más por las mujeres que has ofendido. No has ofendido (...) me molesta que traten a las mujeres de esa manera y luego se lave las manos”

Charly López