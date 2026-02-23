Romina Mircoli, hija de Dulce, inició el proceso legal para recuperar la cenizas de la cantante.

El pasado 25 de diciembre se cumplió un año de la muerte de Dulce y sus cenizas ya son motivo de pleito entre su hija y su hermana.

Hija de Dulce iniciará proceso legal para recuperar la cenizas

Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli, contó a De Primera Mano que está considerando iniciar una demanda para que sus familiares le regresen las cenizas de Dulce.

Al parecer, las cenizas de Dulce se encuentran en la casa de su hermana y Romina Mircoli las quiere de regreso.

“Sí hay un proceso porque estoy por recuperar y quiero recuperar las cenizas de la cantante Dulce” Abogado de Romina Mircoli

Romina Mircoli busca RECUPERAR las cenizas de Dulce, su abogado revela la respuesta que recibieron de su familia #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/V3gW4LQJNC — De Primera Mano (@deprimeramano) February 21, 2026

El abogado de Romina Mircoli no quiso dar más detalles sobre el proceso legal para recuperar las cenizas de la cantante, pero dejó claro que obtendrá los restos de Dulce.

El proceso legal sería en México y Estados Unidos, pues la hermana de Dulce vive en el extranjero.

“Los tiene (las cenizas) una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien” Abogado de Romina Mircoli

Las cenizas de Dulce pertenecen a su familiar inmediato; en este caso, Romina Mircoli.

Romina Mircoli trató de obtener las cenizas de su madre por la vía pacífica, pero su tía y prima se negaron a entregarlas , por lo que el caso se llevará a la justicia.

Romina Mircoli y Dulce (Agencia México)

Romina Mircoli demandará un productor por usar la imagen de Dulce

La hija de Dulce ha mencionado que buscará preservar su legado musical, pero conforme a lo estipulado por la cantante.

Es decir, Romina Mircoli es la dueña de la imagen y regalías de la música e imagen de Dulce, por lo que solo ella puede autorizar su uso.

El productor Sergio Gabriel estaría planeando un homenaje a Dulce, pero no consultó a Romina Mircoli y tampoco le pidió permiso.

Ella pidió llegar a un acuerdo, pero Sergio Gabriel no le hizo caso, por lo que decidió actuar de forma legal.

El abogado de Romina Mircoli está dispuesto a mediar con el productor, pero este no se ha comunicado con él.