Declaran culpable a Harvey Weinstein de agresión sexual y violación

El veredicto del jurado ya es considerado una victoria judicial del movimiento Me Too; Weinstein enfrenta una pena máxima de 25 años en prisión

Un jurado de Nueva York declaró este lunes al afamado productor de Hollywood Harvey Weinstein culpable de agresión sexual y violación de dos mujeres. El veredicto del jurado ya es considerado una victoria judicial del movimiento Me Too, a pesar de que no consideró el delito de depredación sexual.

Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein de violación en tercer grado de la actriz Jessica Mann en 2013, y de practicar sexo oral a la asistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

No obstante, el productor fue hallado no culpable de dos cargos de depredación sexual y de violación en primer grado, los delitos más graves de los cuales era acusado.